老闆娘轉身秒露出纖細的水蛇腰，讓人看了目不轉睛。(圖擷取自爆廢1公社)

嘉義市西區某間大腸麵線攤老闆娘何佩蓉太漂亮，引起網友爭相朝聖。（翻攝臉書社團《蚵仔麵線神教》）

日前有網友捕捉到，嘉義市西區一攤賣大腸麵線老闆娘認真工作的畫面，由於老闆娘外型出眾，加上姣好的身材，影片發出後造成瘋傳，不少饕客也承認，正是衝著老闆娘而來，今(26日)同樣有網友慕名而來，更爆料隔壁攤阿姨感嘆，「賣陽春麵20幾年，輸給隔壁賣1個禮拜的大腸麵線」。

男網友今在臉書社團爆廢1公社發布一段22秒影片，從中可以看到一名綁著高馬尾，身穿短版緊身衣、牛仔褲的女子正在攤位裡忙碌出餐，熟練的打包餐點，忙著招呼下一位客人，客人絡繹不絕。仔細一看，老闆娘的緊身上衣讓飽滿胸型全露出，搭配著水蛇腰，讓人很難不盯著看。

老闆娘婀娜多姿的身材，讓不少饕客暴動，更老實承認正衝著老闆娘而來，今日發文的男網友也毫不害羞，「我特地來觀察一下」。原來這名正妹老闆娘，先前就曾被網友神出，現年32歲的她大方承認目前「沒人追」，更公開徵友4條件，第一是希望身高174公分以上，她更附註說明，「高一點，才有肩膀可以靠」，另外三項則為，孝順、有上進心以及喜歡出去玩。

而老闆娘性感身影如今又再度被捕捉，大批網友同樣拜倒在她的石榴裙下，「我只看到大....腸」、「哪裡有麵線？」、「害我也想朝聖去了」、「我肚子餓了」、「今晚我想來碗大⋯的麵線」、「在哪裏？我要帶椅子去坐前面叫一碗，吃到她收攤」、「這影片看起來也還好啊，我頂多盯著看了1小時而已」、「果然是真材實料，好有料」。

流鼻血! 蚵仔麵線老闆娘太辣 彎腰舀麵美照瘋傳

(中時新聞網)