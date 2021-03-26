旱災影響經營 政院研議減輕稅負 17:592021/03/26 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委何欣純質詢時指出，過去颱風、淹水，政府會協助減稅，包括房屋稅、地價稅、營利事業所得稅等，這次是56年以來最大的旱災，旱象也還沒有解決，希望政府可以替各行各業，甚至小商家、店家或小規模營業人，多幫一些忙。 行政院長蘇貞昌表示，如果因為旱災受損或者影響營業，他會責成財政部、經濟部了解，幫人民解決辛苦。 日前政府宣布，苗栗、台中從4月6日起調整水情燈號為紅燈，啟動「供5停2」分區供水。 經營權之爭 東元阿嬤公開信 要黃茂雄放手 爭取室內設計技師納入國考 設計師鐵馬環島連署到新北 (工商 ) #旱災 #解決 #立委 #經營 #政院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 白蟻入侵新田萬里長城登山步道 楊瓊瓔會勘爭取修復 13:162021/03/26 寶島 考選部統計 最愛考公務員的是這所大學 14:262021/03/26 生活 亂給Google負評 判拘役還要賠30萬元 14:182021/03/26 社會 台經院產業景氣 營建轉升 製造轉降 04:102021/03/26 財經要聞 恢復兩岸交流 陸委會指8成民眾支持 04:102021/03/26 焦點新聞 台經院樂觀內需 缺櫃是短期亂流 04:102021/03/26 財經焦點 屏東創世徵溫柔鬥士守護者 守護植物人一整年 16:222021/03/26 寶島 胡椒蝦始祖斷尾求生 含淚價頂讓婚宴會館 15:482021/03/26 生活 中鋼徵才筆試 廉政署嚴抓作弊 04:102021/03/26 焦點要聞 「瘟疫、水旱災」大量的死亡 宋代用水陸法會安撫人心 08:302021/03/26 搜奇 長賜輪堵蘇伊士運河 全球航運巨頭擬改道好望角 15:382021/03/26 國際 財經熱門新聞 金融股擁四大利多 外資狂掃 - 財經要聞 - 工商時報 台積電缺工引同業瘋跳槽 網揭原因：誰都想跳 - 財經 【新疆棉風波】怎捨得陸1900億市場 金融巨鱷怒批Nike假掰 - 財經 這家韓企搶下長榮海運大肥單 韓媒驚喊破紀錄 - 財經 等了10年！2月景氣燈號轉「熱絡」紅燈 分數創31年新高 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。