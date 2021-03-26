立委何欣純質詢時指出，過去颱風、淹水，政府會協助減稅，包括房屋稅、地價稅、營利事業所得稅等，這次是56年以來最大的旱災，旱象也還沒有解決，希望政府可以替各行各業，甚至小商家、店家或小規模營業人，多幫一些忙。

行政院長蘇貞昌表示，如果因為旱災受損或者影響營業，他會責成財政部、經濟部了解，幫人民解決辛苦。

日前政府宣布，苗栗、台中從4月6日起調整水情燈號為紅燈，啟動「供5停2」分區供水。

(工商 )