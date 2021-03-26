抗旱延長賽開打，新竹市祭出節水5％抽好獎！新竹市政府26日傍晚舉行抗旱應變會議，市長林智堅宣布獎勵辦法，民眾的5或6月帳單用水量只要較上期節省超過5％，即可參加抽獎並有機會獲得Apple Watch！

林智堅表示，「抗旱節水大隊」下周起將深入全市，辦理10場抗旱節水宣導說明會，呼籲市民以「每人節水5％」，全市企業、商家「節水10％」為目標，為這場抗旱延長賽做好準備。

他說，大新竹水情依舊相當嚴峻，寶山水庫蓄水率只有20％，寶二水庫更只剩下不到10％，除祈求老天盡快下雨，抗旱工作也要進入新階段，不只讓民眾看得到、用得到，也要讓民眾方便，降低對民生的影響。

林智堅指出，此次祭出的節水獎勵辦法，只要是5或6月帳單比上期省水超過5％，即可參加抽獎，將有10位幸運兒可獲得1支Apple Watch，並受封「抗旱節水達人」，詳情可至新竹市產發處網站https：／／reurl.cc／XepQzE查詢。

至於因應未來竹市水情若進入「紅燈」，一周將有2天停止供水，針對分區供水、定點供水將可能產生的影響，市府各局處也做好相關整備工作。

林智堅表示，市府已與中央合作努力「開源」，包括每日「北水南調」20萬噸、「RO級」再生水、海水淡化、17口抗旱水井。「節流」則有節水全民運動，呼籲全民「3個努力」，包括政府努力找水、企業努力節水、市民努力省水，在生活中落實，節今日之水、解明日之渴。

(中時 )