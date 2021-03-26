時代力量台中黨部26日質疑中捷大慶火車站出口「站牌連體嬰」4支公車站牌，恨天高的站牌，坐輪椅的身障朋友怎看得到？（盧金足攝）

台中市大慶火車站出口出現「站牌連體嬰」的4支公車站牌，站牌間距挑戰全國最窄，站牌間的距離一個人擠進去剛好站好站滿，難以閱讀公車資訊。市府26日表示，已要求公車聯營管理委員會派工改善，站桿受限環境因素，若無法適度分散設置，將改採集中式站牌，統一於單一站桿整合相關公車資訊。

時代力量台中黨部執行長簡嘉佑指出，大慶車站外的4支公車站牌，站牌跟站牌的間隔距離與身形嬌小的女性差不多肩寬，人站在站牌中間都有困難了，何況公車站牌資訊是兩面的，超迷你間隔無法看清楚站牌資訊。

他以現場以一台Youbike當比例尺，站牌的間隔範圍，比車身的長度都還要短，酸諷這是公車站牌連體嬰嗎？這站牌設置實在誇張，站牌間距是在挑戰全國最窄？」

時代力量台中黨部南屯區主任吳佩芸說，公車站牌的最好設置情況，應讓民眾在「平視到微微仰視」的視線範圍內，方便閱讀公車時刻、路線資訊。

她質疑，現場站牌都高約200公分，以170公分一般身高的民眾要看清楚站牌資訊都不太容易，「我自己身高這樣看，頭抬再高也看不到！這站牌是在整人嗎？」

吳佩芸痛批，完全零分的無障礙空間，恨天高的連體嬰站牌，坐著輪椅的身障朋友該怎麼辦？輪椅不可能卡進站牌之間的間隔，希望市府交通局盡速解決。

交通局表示，站桿受限環境因素，如果無法適度分散設置，將改採集中式站牌，統一於單一站桿整合相關公車資訊，立即改善該情況。

(中時 )