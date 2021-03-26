新北市中和區公所每年皆會舉辦CPR急救訓練， 3月25日及26日邀請消防局第七救災救護大隊派高級專業急救講師及助教授課。（中和區公所提供）

新北市中和區公所每年皆會舉辦CPR急救訓練， 3月25日及26日邀請消防局第七救災救護大隊派高級專業急救講師及助教授課，針對心肺復甦術、AED的操作使用、哈姆立克急救法以及急救包紮規劃了完整的課程說明，以定期複訓、不斷練習的方式，希望在發生緊急救護狀況時，能及時施以CPR心肺復甦術，在黃金救護時間搶救寶貴的生命，避免遺憾發生。

現今醫療科技發達，國人生命健康有完善的保障。然而，在突發狀況發生時，及時的急救處理往往比後續的醫療救援來的更重要。心肺復甦術（cardiopulmonary resuscitation，簡稱CPR）是一種救助心搏驟停病患的急救措施，藉由「胸外按壓」的關鍵動作，讓病人恢復呼吸及血液循環的救命術。

新北市中和區公所每年皆會舉辦CPR急救訓練， 3月25日及26日邀請消防局第七救災救護大隊派高級專業急救講師及助教授課。（中和區公所提供）

新北市中和區公所每年皆會舉辦CPR急救訓練， 3月25日及26日邀請消防局第七救災救護大隊派高級專業急救講師及助教授課。（中和區公所提供）

中和區長賴俊達表示，為了讓CPR救護知識普及，讓公所同仁都能熟悉CPR救護術及AED電擊去顫器操作，打造一個更安全的辦公環境，中和區公所每年都會舉辦所內的CPR暨AED教育訓練課程，透過一次又一次的訓練及平時的練習來增進同仁的急救知識，提升所內的急救能量，避免因缺乏急救知識而導致病情延誤或是喪失生命的情形發生。

新北市中和區公所每年皆會舉辦CPR急救訓練， 3月25日及26日邀請消防局第七救災救護大隊派高級專業急救講師及助教授課。（中和區公所提供）

許多生死的關頭，若能把握黃金救護的三分鐘，就能搶救一條寶貴的生命，救人亦救己。

(中時 )