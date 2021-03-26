亞洲天王周杰倫近年工作之餘，都很用心經營家庭，2015年和愛妻昆凌結婚後，陸續生下女兒小周周（Hathaway）和兒子小小周（Romeo），不時在社群分享家庭生活；42歲周杰倫前陣子都是留著成熟男人形象的絡腮鬍，近日他突然把鬍子全剃掉，乾淨俐落模樣帥回年輕時的他，但也被好友蕭敬騰吐槽，讓大票網友笑歪。

周杰倫升格當爸爸後，出席公開場合大多展現成熟男人的樣子，今年初露面就看到他蓄起絡腮鬍，但昨（25）日他突然在IG曬出自拍照，笑說「哥刮鬍子了，請問大家滿意嗎？」；原來周杰倫把絡腮鬍全剃掉，乾淨清爽的樣子宛如當年拍電影《不能說的秘密》、《頭文字D》的帥氣鮮肉。

周杰倫剃掉絡腮鬍，帥回鮮肉樣卻遭蕭敬騰吐槽。(圖/ 摘自周杰倫IG)

馬上引起粉絲熱情留言，「哥的顏值和鬍子沒關係，刮不刮都是大帥哥」、「哥太帥了」、「看起來像20歲」、「哥怎樣都帥，而且你好像瘦了」；另外也有網友好奇問，「新專輯今年會發嗎」、「快點出專輯就更滿意了」，周杰倫本人也回應，「好喔」、「我也想」，讓歌迷更期待了。

有趣的是，除了粉絲的留言外，周杰倫刮鬍子後好友們也浮出水面發聲，其中蕭敬騰吐槽他「嘴角沒有刮乾淨」，五月天阿信笑說「換成我這樣（留絡腮鬍）了」，王子邱勝翊和毛弟邱宇辰則忍不住稱讚，「都很帥」、「好帥啊」。

(中時新聞網)