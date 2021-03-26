韓國遊戲大廠NCSOFT旗下手遊《天堂2M》於24日凌晨0點上市，遊戲開服瞬間即湧入大量玩家，開機至今遊戲伺服器皆是滿載的情況；同時，雙平台也達到下載排行第一名，以及App Store營收排行第一名。

NCSOFT先前也特別公開代言人為藝人金城武，此次《天堂2M》的廣告是在台北拍攝，邀請國際知名廣告導演，並以實景搭建，打造超越現實的寒冬場景，以電影規模來拍攝商業廣告，可說是台灣遊戲史上最高規格廣告拍攝。廣告花絮也是由相同的製作團隊操刀，呈現相當高質感的影片。

(工商 )