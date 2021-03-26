連續假期即將來臨，電商平台買氣也提前顯現。網家（8044）就表示，受惠於清明節、兒童節將來到，旗下PChome24h購物戶外類玩具銷量對比上個月成長超過三倍；Yahoo奇摩也指出，今年台灣人口雖然呈現負成長，但也因為少子化關係，帶出台灣家長的「寵兒商機」，帶動站上近期「兒童智慧手錶」熱搜量增2倍，成兒童節禮物黑馬。

網家指出，近年來幼童滑步車運動已成潮流，不少縣市政府搶蓋滑步車公園，帶動戶外類兒童玩具銷量逐步成長。以PChome24h購物觀察，站上戶外類玩具銷量較上月增3倍，其中體能戶外、益智桌遊、樂高積木等商品最受歡迎。

PChome 24h購物也發現，因少子化趨勢，許多消費者把家中寵物視為兒子、女兒，為讓家裡的「毛小孩」一同慶祝兒童節，帶動自動餵食器、智能寵物伴侶，及遛貓配件等寵物商品近一個月銷量明顯提升。 蝦皮則表示，下週將迎來連續四天的連續假期，帶動站上相關買氣湧現，蝦皮為搶攻連續假期網購商機，將推出「4.4品牌購物節」，攜手百家國際品牌灑、千萬購物金，更首度推出總獎金破600萬元的「蝦皮大樂透」，期望帶動上半年業績成長。

Yahoo奇摩則表示，少子化讓家長加倍寵愛孩子，推升兒童節商機升溫，Yahoo奇摩超級商城「兒童智慧手錶」熱搜量增兩倍，Yahoo奇摩購物中心上的安撫躺椅、嬰兒搖床業績成長五成。另外，兒童貼身防護也升級，帶動專用洗衣精、嬰幼寢具買氣暢旺。

清明連假來臨，民眾紛紛利用假期安排掃墓、祭祖。樂天市場則表示，消費者購物模式從實體通路轉往網路，其中50歲以上的消費族群，網路購物普及率將近五成，預估今年清明連假將出現一波祭祖相關的網購潮。樂天市場也看準此波商機，推出三牲覆熱料理以及套組商品，而近期站上的鮮果的銷售量相較去年同期成長約80％，預期連假帶出的網購商機將有望帶動第一季整體業績表現。

(工商 )