資訊服務產業近期市場需求熱度增溫，精誠資訊（6214）財務長鍾志群表示，去年受到新冠肺炎疫情衝擊，刺激許多企業加速數位轉型，以因應未來各種不確定的外在變化，連帶刺激資服產業成長。以2021年來看，不管是資安、政府數位轉型的帶動，或科技業對軟硬體建置需求都有增無減，需求呈現全面成長。以精誠來說，在市場熱度不減的情況下，對2021年整體營運狀況保持樂觀看待。而除了內部本業成長以外，今年也陸續尋找收購兼併的標的，以擴大營運版圖。

精誠去年稅後淨利16.6億元、每股盈餘6.72元。營收237.3億元，年增7.64％。全年營業利益達9.25元，較前年6.07億元大增逾五成。本業獲利大幅增加，主要是去年遠距與在家上班趨勢，所帶出延伸的雲服務以及智慧資安商機。

此外，精誠去年也協助金融業者導入行動支付平台、網路銀行等大型專案，以及受惠於證券逐筆撮合、金融創新微服務等金融客戶需求。而高科技製造業為確保業務營運連續性，帶動超融合基礎架構（HCI）軟體和AHV虛擬化平台的市場商機，都為營收帶來貢獻。

鍾志群表示，目前精誠的營收主要來源以台灣市場為主，占比約80％，而去年中國市場營收受到疫情衝擊而下滑，不過隨著疫情趨緩可控，預期今年中國市場表現可望恢復2019年的水準。

邁入2021年，精誠前兩個月營收46.37億元，年增16.7％，整體來說第一季能見度穩健樂觀，也將持續規劃策略綜效投資，啟動生態整合，拓展更完整的軟體數據經濟生態圈。

鍾志群指出，精誠希望透過科技協助企業數位轉型，幫助企業成就數據變現、數據洞見與數據治理，創造第二條成長曲線。而除了內部本業成長以外，今年也將持續尋找新的兼併收購的標的，目前都在洽談當中。在人才部分，精誠也將培養與邀請更多科技人才加入，打造以新型態數據為中心的商業模式，提升經常性收入佔比，持續優化獲利模式。

(工商 )