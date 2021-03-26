創世基金會服務個案中約有20％的照顧者是母親，展現「為母則強」的毅力，為心愛的家人堅忍奮鬥，創世義工媽媽看到這些溫柔鬥士的辛苦，主動提出要擔任她們的守護者，合力捐助植物人安養經費，大家開心地在愛心小卡寫上名字，掛在植愛樹上，象徵種下愛的種子，期盼民眾一起有錢出錢有力出力，幫助植物人及其家庭。

在創世板橋院服務已13年的義工曾蜜分享，她每天來院協助整理發票，特別感受到近幾年發票量越來越少，也因為經常參與服務，看見許多植物人母親為了撐起一個家，又是工作又是照顧家人，非常辛苦卻也認命地生活著。

創世板橋分院李培菁院長表示，感謝義工媽媽們平日付出心力，義工是創世基金會珍貴的寶，目前院內安養53位植物人，服務需求量大，每月固定支出約300萬元；期盼社會各界愛心人士「讓愛轉動」，即日起捐助每位植物人常年安養一日經費1650元，守護植物人365天。劃撥帳號19139064或撥打愛心專線：（02）8966-4306溫柔小組。

(中時 )