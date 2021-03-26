疫情重創旅宿業，台中市議員江肇國26日痛批，桃園、高雄推住宿補助、景點門票優惠補助方案，他建議市府推出台中版優惠方案，協助業者度難關，但市府遲無動作，反而交通部協助中彰旅宿業者自行推動優惠方案。市府表示，早與旅宿業合作，配合觀光活動推出行銷方案帶來商機。

江肇國指出，交通部觀光局補助業者近200萬辦理觀光業聯合行銷活動，並透過中彰區域觀光聯盟方式，協助業者建構平台與盤點資源，台中市府沒有作為，令人無奈與擔憂。

他質疑，市府只能坐等中央補助，呼籲觀旅局不要再只顧自己形象，不顧業者生意，應盡快助業者做加乘優惠，吸引更多遊客來台中。

疫情影響旅宿業生計，台中市觀旅局強調，長期與台中市各旅宿公會、各旅宿業密切合作，配合各項觀光重大活動推出行銷方案，為旅宿業帶來商機。

針對議員關切行銷優惠，觀旅局指出，數月前已規畫行銷主軸，4月與旅宿業及觀光產業配合推出宅度假活動、中捷通車優惠等方案，並將與台中市觀光旅館公會合辦推廣美食旅遊活動、與台中市旅館公會辦理數位健檢、與台中市國際觀光發展協會等單位合作一系列觀光行銷推廣活動。

此外，市府接續舉辦谷關七雄登山活動、大安沙雕音樂季、舞蹈嘉年華、國際花毯節等各項大型活動即將舉辦，有高度信心能吸引更多遊客到訪台中，再創國旅佳績，旅宿業響應觀旅局做法，讓中央和地方資源相輔相成，更能帶動產業發展。

(中時 )