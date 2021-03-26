新北市中和警分局於今（26）日上午10時在南勢派出所、11時在交通分隊辦理布達典禮，由分局長李建廣親自主持。（中和警分局提供）

新北市中和警分局於今（26）日上午10時在南勢派出所、11時在交通分隊辦理布達典禮，由分局長李建廣親自主持。（中和警分局提供）

新北市中和警分局於今（26）日上午10時在南勢派出所、11時在交通分隊辦理布達典禮，由分局長李建廣親自主持。（中和警分局提供）

新北市政府警察局25日發布派出所所長、交通分隊長職務調整，中和分局交通分隊分隊長曹恆鳴調派南勢派出所所長、偵查隊偵查員吳偉輔調派中和交通分隊分隊長，並於今（26日）辦理到職。

中和警分局於今（26）日上午10時在南勢派出所、11時在交通分隊辦理布達典禮，由分局長李建廣親自主持，陳錦錠議員、張維倩議員、立法委員江永昌服務處特助王宗瑋、張志豪議員服務處特助陳錫財、金瑞龍議員服務處秘書金珈彤、林正雄、游輝冗議員服務處特助韋林琮、里長及中和警友辦事處副主任、總幹事、南勢、交通警友站站長、副站長、民防、義警、義交、志工、地方仕紳蒞臨指導。布達儀式於上午11時15分圓滿結束。

李建廣表示，中和轄區人口數超過41萬人，機動車輛約32萬餘輛，重要聯外道路有北二高中和交流道、臺64線高架道路、新北環河快速道路、中山路、中正路、景平路、連城路、景新街等，另有兩座聯外橋樑華中橋、秀朗橋，並有捷運中和新蘆線、捷運環狀線等捷運站貫穿轄區精華地段，所以維持交通順暢及行車、出入安全，這些是警察同仁需時時關注預防、努力的重點。

另中和轄內大賣場林立，北二高交流道車輛擁擠，加上路幅狹小、停車空間不足，造成道路交通流量負荷過重，尤其目前轄內有捷運萬大線工程施工，形成多處交通瓶頸，以致常有交通壅塞情形，如何使交通順暢、防止車禍發生，亦為當前交通重點工作。典禮中並期勉新到任所長、分隊長秉持著市長「行動治理」理念，積極推動各項工作，時時謹記「做事、做事、再做事」，不遺餘力為地方上的治安、交通努力，對於所轄地區應無縫接軌落實警政工作，一同為中和市民打造良好的居住環境。

(中時 )