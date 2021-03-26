市面上面紙產品百百種，持續在產品特色與行銷手法上推陳出新的舒潔，再度創新出招，啟動面紙類產品頂級機能風，針對廣大過敏與鼻子不適人口，巨資打造柔滑舒緩的舒鼻款機能面紙，更找來新生代人氣創作才子婁峻碩，首度跨界合作廣告單曲，結合婁峻碩擅長的嘻哈風格、動感節奏與洗腦歌詞，廣告MV自3月中在 youtube、FB、IG等舒潔社群頻道上線以來，持續吸引眾多粉絲關注，快速引發高人氣討論。

婁峻碩首度跨界與面紙龍頭品牌合作，由於面紙是每天都會接觸到的用品，加上身邊許多友人都曾有鼻子不適或過敏困擾，讓他對這次跨界合作特別有感，寫歌時靈感大爆發，順利創作出首支以面紙為主題的超洗腦作品，「Yo Sharon 擤擤吧、醒醒吧、Sharon，擤擤吧、輕輕的、雪潤一下，把面紙確認一下，別讓鼻子擤出B-Box……」這首新曲以創意Kuso方式描寫深受鼻過敏困擾的女生Sharon，在圖書館不斷擤鼻子擤出B-Box節奏的窘況，幸好婁峻碩及時現身推薦面紙新品「舒潔雪潤舒鼻面紙」，女孩才擺脫頻頻擤鼻困擾，歌曲節奏輕快，讓人一聽就忍不住跟著哼唱。

舒潔品牌指出，台灣過敏人口約占總人口七成以上，其中鼻過敏族約占百分之四十，每當季節交替時，就易出現狂打噴嚏或鼻水流不停的情況，頻繁擤鼻之下更易造成脆弱的鼻部肌膚紅腫脫皮、一碰就疼。全新「舒潔雪潤舒鼻面紙」主打0摩擦柔滑特性，全系列共有柔霜潤澤與薄荷舒涼兩款選擇，其中柔霜潤澤款之下 有適合隨身攜帶的袖珍包面紙及居家用盒裝面紙；可舒緩鼻塞的薄荷舒涼款則有紙手帕與旅行包兩種規格；全系列產品主打蓬鬆厚實、柔軟細緻的溫和膚觸，可加倍呵護感冒或過敏期間脆弱的鼻部肌膚；柔霜潤澤款添加更多保濕滋潤成分，效果正如婁峻碩單曲中所唱:「柔滑擤過不忘！」

全新「舒潔雪潤舒鼻面紙」主打0摩擦柔滑特性，在鼻子過敏、感冒時反覆使用也不用擔心鼻子被磨到紅腫破皮。（圖／品牌提供）

「舒潔雪潤舒鼻面紙」全系列產品已陸續於寶雅、屈臣氏、家樂福、全聯、大潤發等各大通路上市，為慶祝新品上市，即日起於各大通路陸續推出袖珍包與紙手帕買一送一、或盒裝面紙上市優惠價等不同促銷方案。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看舒潔「雪潤舒鼻面紙」加倍呵護感冒、過敏期間脆弱的鼻部肌膚！

★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，可獲得雪潤舒鼻面紙袖珍包、紙手帕*1組

★公佈時間 ｜ 2021/3/31

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)