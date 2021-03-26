如果遇到陌生人借錢，該怎麼做才對，一名網友在臉書訴說一段經歷，表示有一位親戚跟媽媽抱怨，之前有鄰居向他借200元看病，但親戚當下拒絕他，想不到過幾天鄰居過世，還飄出屍臭味，甚至發生難以解釋的事情，讓親戚至今難以入眠。

網友在臉書社團「爆怨公社」發文，這名親戚由於拒絕借錢給鄰居看病，未料過幾天發出屍臭味，大家才知道對方已經過世，事發後親戚一直聽到過世鄰居敲打地板的聲音，住同棟樓的人紛紛搬家，也因為內心害怕，至今都要吃安眠藥入睡。

網友分享完經歷，也透露自己的想法，認為「人要善良一些」，如果因為借別人200元，自己生活卻過不下去，那可以不要借，「可是如果他真的需要幫助，為何不幫呢」？最後聽聞親戚遭遇，也只能感嘆「好好跟祂相處吧」。

這段經歷引起網友兩極看法，不少人認為，有能力一定會借200元，不用還沒關係，甚至會打聽對方還需要什麼幫助，畢竟至少知道鄰居住哪，並非借出去還不知道對方哪裡來；另一派網友則表示，「快死的人並不會因為這200塊而活下來，贊助他2萬還能活一陣子，但貧困的人那麼多，自己又有多少能力？幫也幫不完」、「這年頭騙人太多，不應該道德綁架」。

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(中時新聞網)