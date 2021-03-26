預售屋買賣課稅 依交易時間區分新舊制 18:202021/03/26 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國擬修正房地合一稅制，下周將審查所得稅法（房地合一稅2.0）修正草案。 在房地合一稅2.0上路前，買賣預售屋賺取價差屬於財產交易所得、列入綜所稅課稅，適用5％～40％綜所稅率。 但房地合一稅2.0上路後，預售屋價差將適用新版房地合一稅、最高適用45％所得稅率。 房地合一稅2.0修法在即 賴正鎰：只能暫時壓低房價 年輕人還是買不起 房地合一稅2.0修法在即 賴正鎰提醒接連打房無助降低年輕人買房壓力 (工商 ) #房地合一稅 #適用 #課稅 #預售屋 #預售屋買賣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科思創執行長談透過循環經濟邁向永續成長 12:302021/03/26 財經 都更條例修法 內政部：雙管齊下加速重建 17:132021/03/26 房市新訊 天菜司機到貨櫃屋載客等無人 以為被整意外揭孝子鼻酸故事 18:002021/03/26 娛樂 賴正鎰：接連打房無助減輕年輕人買房壓力 18:402021/03/26 生活 房地合一、囤房稅公聽會 崔媽媽：應有「閒置重稅、出租輕稅」的配套 11:582021/03/25 財經 房地合一2.0 建商喊話：不應加重課稅、不應回溯 15:432021/03/25 財經 朴子公所舊廳舍將拆除 資深員工不捨感性告別 16:532021/03/26 寶島 主張房地合一稅2.0回溯 藍：若連這都沒有蘇建榮就是「蘇四分之一」 11:342021/03/26 政治 打房滔滔我不怕 這一區有望安全下莊 09:012021/03/26 房市新訊 《營建股》賴正鎰：連續打房恐傷及無辜 不能減少年輕人購屋壓力 17:232021/03/26 財經 台經院：房市進入政策調整適應期 待及Q3逐步回穩 12:052021/03/25 財經 財經熱門新聞 金融股擁四大利多 外資狂掃 - 財經要聞 - 工商時報 台積電缺工引同業瘋跳槽 網揭原因：誰都想跳 - 財經 【新疆棉風波】怎捨得陸1900億市場 金融巨鱷怒批Nike假掰 - 財經 這家韓企搶下長榮海運大肥單 韓媒驚喊破紀錄 - 財經 陸蘋果代工巨頭股價崩 4大台廠竟淪受災戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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