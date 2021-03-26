我國擬修正房地合一稅制，下周將審查所得稅法（房地合一稅2.0）修正草案。

在房地合一稅2.0上路前，買賣預售屋賺取價差屬於財產交易所得、列入綜所稅課稅，適用5％～40％綜所稅率。

但房地合一稅2.0上路後，預售屋價差將適用新版房地合一稅、最高適用45％所得稅率。

(工商 )