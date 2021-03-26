出席廣播活動同台零互動？ 趙少康邀蔡英文上節目聊國家大事

蔡英文總統今出席廣播節慶祝活動，雖與有意參選2024總統的中廣董事長趙少康同台，但兩人只有簡單點頭；總統致詞時表示，剛剛聽說，「將來在車上可能聽不到廣播，我有點恐慌，因為我也是在車上聽廣播長大的。」

趙少康會後受訪表示，他剛有聽到，當前後任理事長在台上談論廣播的狀況時，蔡英文當場有交代身旁的NCC主委陳耀祥要幫忙解決問題。

蔡英文總統今出席「中華民國110年廣播節慶祝活動暨廣播商業同業公會第四、五屆理事長交接典禮」，總統指出，廣播不僅在民眾的生活占有重要的位置，在台灣民主化過程中更是不可欠缺的一環。

她表示，張田黨理事長早年就投入台灣民主化運動，後來更成立電台，為社區和地方發聲，鼓吹民主理念跟言論自由，直到現在也持續為台灣的未來在努力。她要藉這個機會，向張理事長以及所有曾經，或者正為了台灣民主而努力的廣播界媒體朋友說一聲謝謝。

總統表示，時代一直在改變，最近幾年來，隨著傳播媒體的發展、民眾收聽習慣的改變，廣播媒體開始朝向多元化經營。

總統說，稍早陳宏津前理事長及現任張田黨理事長致詞時都提到，廣播界在數位轉型過程中所面臨的困難，以及對政府投入相關資源的需要。對此，她方才也與坐在身旁的國家通訊傳播委員會陳耀祥主委簡單交換意見。陳主委會跟大家以及其他部會一起努力，務必在數位轉型的過程中，「仍然聽得到各位的聲音、聽得到各位的想法，也聽得到各位想傳達的訊息。」

總統認為，數位匯流的浪潮確認會來到，若轉型順利，廣播也可以透過雲端資料庫，讓民眾下載到行動裝置來離線收聽。除了可以讓廣播的影響力越來越不受到時間的限制，也能為廣播產業帶來新的行銷機會。

總統進一步指出，廣播的功能也歷久彌新，一直是非常重要的資訊傳播媒介。特別是在救災、緊急事件發生的時候，都能及時提供正確的資訊給民眾。像是這次疫情期間，也正是因為廣播電台的配合，協助政府傳遞正確的訊息，對防疫有非常重要的貢獻，廣播界的朋友都功不可沒。

總統強調，未來政府會跟大家一起打拚，協助廣播產業創新發展、順利轉型、永續經營，讓大家溫暖的聲音繼續陪伴國人。

(中時 )