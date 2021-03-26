味全龍二壘手曾傳昇（右）。（資料照／黃國峰攝）

味全龍昨日與中信兄弟之戰出現爭議判決，7局下張志豪敲出深遠飛球，壘審判定安全上二壘，味全龍提出挑戰失敗，不過即使現場有大螢幕重播，總教練葉君璋仍對判決不滿，今日賽前還說，「這樣還能判錯，我還能說什麼。」

昨天7局下，兄弟張志豪衝上二壘，味全的曾傳昇意圖觸殺，裁判判決安全上壘，當下味全提出電視輔助判決但維持原判，讓味全相當不滿，曾傳昇賽後還在個人Instagram上抒發，「奈死當我笨蛋，我就問裁判手不痠嗎？」表達認為跑者腳有離開壘包，應該是出局。

今日賽前提到這個爭議，葉君璋仍是滿腹無奈，「腳有看到抬起來啊！但主審說是『裡面判的』，挑戰完不能再抗議。」對於子弟兵曾傳昇不服判決，葉君璋說，「張志豪也跟曾傳昇說自己出局了。」因此選手當下多少會不滿。

對於爭議判決，聯盟祕書長楊清瓏迅速給出回應，他指出該場技術委員是以「規則補述3.24野手佔據壘包觸殺合法位置之規定」判決安全上壘，但在過程中有2個瑕疵，第1是在認定之後沒有警告守備人員，第2是當下沒有跟總教練說明原因，雙方在賽前談了20分鐘，葉總已經接受楊清瓏的解釋。

(中時 )