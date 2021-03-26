因應水情，竹南鎮公所率先宣布4月1日起鎮立游泳池暫停開放1個月，圖為泳客使用設施。（竹南鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

通霄鎮立游泳池目前維持周一、五公休，其餘正常開放，工作人員表示，Spa水療設施已暫停開放，泳客盥洗部分也呼籲節約用水。（巫靜婷攝）

苗栗縣水情不佳，繼中央宣布頭份市、竹南鎮與後龍鎮灣寶里，將於4月6日起實施「供5停2」分區供水，竹南鎮公所率先宣布4月1日起鎮立游泳池暫停開放1個月，苗栗縣政府因應抗旱，擬發文給縣轄各級學校及公立游泳池，要求暫停游泳課，有對外營運的游泳池也須縮短營業時間，共體時艱。

水情嚴峻，頭份、竹南與後龍灣寶里，將實施分區供水，其他鄉鎮市則維持全日減壓供水15％，非工業及游泳池維持節水率20％。竹南鎮公所率先宣布4月起鎮立游泳池暫停開放1個月。教育處體健科指出，扣除竹南泳池，目前尚有開放公立泳池僅剩通霄、公館。

通霄鎮立游泳池目前仍維持周一、五公休，其餘正常開放，工作人員表示，Spa水療設施已暫停開放，泳客盥洗部分也呼籲節約用水，泳池用水目前利用循環過濾系統，未來換水時若持續乾旱，再考慮是否暫停開放，或是縣府另有限水規定，就依規定辦理。

公館鄉公所表示，鄉立游泳池本來就非全日開放，而是分為早晚2時段，泳池用水也會使用藥劑及循環過濾系統管理水質，因目前委外經營，尊重經營者，公所若收到縣府公文要求調整營運時間，將與鄉長討論後公告實施。

教育處體健科指出，全縣目前有7座公所管轄的公立泳池，扣除正在整修、7月才營運、無廠商願意經營、已宣布暫停開放，現只有通霄、公館尚有開放，因應水情，縣府擬發文要求1周最多僅營運6天，並調整營運時間每日縮短1小時，部分學校泳池若有對外開放，也要求按此規定辦理。

體健科表示，由於縣轄各級學校預計4日1日開始游泳課，縣府已研擬要求學校暫停109學年度下學期游泳課，後續視梅雨季、颱風季，旱象是否解除再恢復。

(中時 )