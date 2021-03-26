連續四年稱霸日本安卓手機的夏普AQUOS 手機，於日本市場2019年首上市的AQUOS sense3系列已創出貨300萬台的佳績，接下來的AQUOS sense4以及AQUOS sense4 plus都陸續開出銷售紅盤，而今年2月初日本發佈AQUOS sense系列與新世代5G傳輸技術結合的SHARP AQUOS sense5G手機，即日起正式於台灣上市，台灣為繼日本後第一個海外發佈的市場。

SHARP AQUOS sense5G擁有夏普獨家5.8吋Pro IGZO顯示螢幕，並搭戴最新高通驍龍690 5G處理器，針對5G世代提供量身打造優化程式，最高通訊速度2.1Gbps，CPU/GPU效能與UFS存儲讀取速度相較於上一代機種AQUOS sense3提升2.4倍。另維持自SHARP AQUOS R3就有的獨家AI Live Story與自AQUOS R5G 5G旗艦機新加入的AI Live Shutter技術，可自動判斷場景並聰明的捕捉拍攝主體。美好片刻無法重來，不論照相或錄影，讓AI人工智慧來幫助您紀錄精彩時光，讓拍攝短片或照片，都能交給AI人工智慧。

SHARP AQUOS sense5G台灣版本有別於日本版本，內建8GB記憶體以及128GB儲存空間，IGZO螢幕節電技術與4,570mAh電池完美結合, 輕量化鋁合金機身，IP68防水防塵與通過19項美軍軍規測試，可輕鬆面對各式使用環境。此外，AQUOS sense5G提供5G世代所量身打造的優化程式，分割畫面功能讓消費者同時觀賞串流影音及同時瀏覽社群網路 ;網路自動共享功能讓使用者可以快速分享5G熱點訊號 ; Clip Now截圖功能讓您輕鬆滑動就可完成截圖，是5G新世代生活的好幫手。

SHARP AQUOS sense5G 3月26日開賣，定價NT$11990，共提供鈦黑、綵銅等兩種機身顏色，可在全省遠傳門市、夏普震旦門市、震旦生活3C、可樂購平台、夏普官方購物網站購買。

(科技)