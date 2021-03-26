華夏科技大學與汽車業知名廠商新綸實業有限公司簽訂合作夥伴關係。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學與汽車業知名廠商新綸實業有限公司簽訂合作夥伴關係。（華夏科技大學提供）

為縮小學校與業界人才培育學用落差問題，強化技職教育實作精神，華夏科技大學與汽車業知名廠商新綸實業有限公司簽訂合作夥伴關係，透過學生實習課程，專精汽車鈑金之技術訓練，透過「產學合作」的方式，建立學生紮實技術基礎，提升未來就業能力。

受新冠肺炎疫情影響，汽車產業逆勢成長，看好汽車工業未來發展情景，臺灣汽車鈑金大廠新綸實業特別成立訓練中心，並與華夏科技大學智慧車輛系合作，透過實習課程的專精訓練，共同培養未來專業技術人才。

新綸實業董事長胡美慧表示，從事汽車相關產業近30年，透過穩健踏實的專精技術，獲得各進口汽車大廠肯定，協助提供汽車鈑金技術服務。有鑒於汽車產業技術人才出現嚴重斷層，因此特別設立專門訓練中心，並與華夏科技大學合作，透過公司資深專業技師的訓練，讓學生在學期間即可與業界無縫接軌，接受專精的訓練，累積未來投入汽車產業之技術能力，以達產學雙贏之目標。

華夏科技大學連續9年獲得教育部核定教學卓越大學，以「WISE-123」為目標，培育學生開拓世界觀（Worldview）、提升創新能力（Innovation）、培養多元的專業技能（Skill）、強化就業競爭力（Employment），並讓每位學生畢業時擁有1項專業技術、2張證照及3種能力。為配合台灣產業整體發展，於109學年成立智慧車輛系，並以有別於各科大的課程規劃，著重與知名進口車廠合作，使學生在學期間就能藉由車廠專業技師培訓，有機會通過原廠人力認證，累積優異技術實力，具體呈現技職教育實作精神。

華夏科技大學三大學院：資訊科技暨工程學院、商管學院、創意設計學院，培育理論與實務並重人才，提供碩士學位課程、四年制學士學位課程、二年制學士學位課程、五年制副學士學位課程、二年制副學士學位課程，詳細招生資訊請上http：／／recruit.hwh.edu.tw／bin／home.php，或洽招生專線：（02）89415102。

(中時 )