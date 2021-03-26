【回憶殺】香港男星陳浩民演歌雙棲，曾演出《西遊記》、《天龍八部》、《活佛濟公》等作品走紅，2011年7月與大陸辣模蔣麗莎奉子成婚，沒想到同年底，他卻爆出「輪淫事件」，被控和另一名男星馬德鐘輪番騷擾女星陳嘉桓，最後在孕妻陪伴下召開道歉記者會，才平息這場風波。

陳浩民當年因演出濟公打開大陸市場，2011年和男星馬德鐘，以及當時年僅19歲的陳嘉桓分別在橫店拍電影，一行香港演員下戲後去吃宵夜，沒想到黃湯下肚後，陳浩民與馬德鐘竟開始輪番騷擾陳嘉桓，不但勾脖、強吻女方臉頰，甚至伸手撫摸女方胸部，讓還是新人的陳嘉桓驚嚇不已，卻也求救無援。

陳嘉桓當年遭前輩騷擾全程被拍下。（圖／中時資料照）

事發隔天，陳浩民一開始否認，並稱現場老闆、助理都在，直言「眾目睽睽下我做得出什麼事情呢？」另一位男主角馬德鐘，則澄清並無強抱陳嘉桓，只是湊近對方耳朵邊想說秘密，但一切過程，早全被港媒直擊，畫面曝光後，引爆外界怒火，而陳嘉桓除了報警，也在經紀人、律師陪伴下召開記者會，哽咽還原現場，並哭訴「前輩變了另外一個人」，更揚言會提告。

騷擾畫面曝光後，在即將臨盆的蔣麗莎陪伴下，陳浩民開記者會鄭重道歉，表示自己當天玩得太過火，期間還起身三度90度鞠躬，並承諾努力戒酒、閉門思過，最後夫妻倆更同聲痛哭，蔣麗莎也代夫求情，希望陳嘉桓和外界可以原諒丈夫，整起事件才落幕。

陳浩民和蔣麗莎婚後生下3女1子，家庭生活幸福美滿。（圖／翻攝自微博）

而夫妻倆還有另一件事常被網友熱議，兩人2011年結婚，之後在5年內陸續剖腹產下3女1子，去年一家六口出席活動，被問到會否再生一個男生，蔣麗莎笑說「如果百分之百肯定是男的，會考慮再生。」驚呆不少網友，認為女生身體會吃不消，而蔣麗莎雖然身為4個孩子的媽，身材依舊維持前凸後翹，完全看不出生過小孩。

不過孩子多開銷也大，陳浩民除了在大陸拍戲，還成了抖音網紅，妻子蔣麗莎也進軍直播平台，但還是不敵疫情影響，工作量銳減，為了節省開銷，1家6口將搬離月租14萬港幣(約53萬台幣)豪宅，住回多年前買的舊屋，陳浩民則表示，舊屋比起租的豪宅還多2間，所以搬回舊屋不但省錢，一家人也多了自己的獨立空間。

(中時新聞網)