新竹縣峨眉鄉桶柑種植面積約850公頃，年產1萬5000公噸，過去幾乎年年過剩，導致價格崩落，尤其僅有小瑕疵的桶柑賣價跌落1斤5元，峨眉鄉農會攜手農糧署結合自動販賣機廠商，推出鮮榨桶柑果汁，目前在雙北、桃園等地共有80座鮮榨果汁機器，盼成功行銷峨眉桶柑。

峨眉鄉以生產優質桶柑著稱，平均甜度高，為因應後疫情時代，生活習性的轉變與拓展多元行銷通路，農糧署北區分署在今年桶柑產期媒合峨眉鄉農會與自動販賣機業者，首度採用國產優質新鮮桶柑現榨果汁，讓消費者用最便捷的方式喝到新鮮果汁。

峨眉鄉桶柑種植面積約有850公頃，為全台之冠，年產量約1萬5000公噸，該鄉桶柑一向以共同運銷供應台北果菜市場為主，峨眉鄉農會總幹事陳冠義指出，為確保桶柑的競爭優勢，配合現代人消費習性，轉以更便利、方便食用形態來呈現，因此在台北、桃園地區3大知名賣場及百貨公司推出80台自動販賣機，每年僅1至5月季節限定供應。

「只要銅板價，就能喝到新鮮桶柑汁。」陳冠義表示，桶柑汁自動販賣機由峨眉鄉農會供應經藥檢合格、規格一致的桶柑原料100公噸給業者現榨桶柑果汁，消費者只要花費39元，就可透過櫥窗看到4°C恆溫保鮮桶柑的榨汁過程，其中榨汁時苦皮油分離的國際專利技術，可讓消費者於十數秒內取得純天然鮮果汁，等同食用4到5顆桶柑。

不只現榨桶柑果汁輕鬆喝得到，峨眉鄉農會也推出自家品牌峨眉桶柑果汁，用罐裝好攜帶的方式販售。陳冠義表示，去年疫情期間推出後，被視為防疫聖品，產量數千箱在兩個月內秒殺完售，希望多元行銷能夠讓峨眉鄉農產品被看見。

(中時 )