湯圍溝公共浴池被爆料內部天花板有裝設監視器，且鏡頭還直對著浴池，爆料者說已嚴重侵害隱私權，在當地引發熱議。（圖／翻攝自臉書「宜蘭知識+」）

宜蘭礁溪湯圍溝公共浴池是當地知名的免費裸湯池，許多在地民眾都會前往泡湯，不料該浴池竟被爆料內部天花板有裝設監視器，且鏡頭還直對著浴池，爆料者說已嚴重侵害隱私權，在當地引發熱議；管理單位事後澄清，鏡頭雖然在內部，但其實沒有拍到內部畫面，而是拍出入口而已，而且鏡頭與主機也早就壞了未拆除。

1名網友在臉書「宜蘭知識+」發文表示，礁溪湯圍溝公共裸湯池的上方竟然裝設監視器，他質疑已嚴重侵害隱私權，即便是防偷竊或有人受傷時找事發畫面，也不該在裸池上方裝設，強調「不管有沒有在錄影，當初就不該裝」。

湯圍溝公共浴池被爆料內部天花板有裝設監視器，且鏡頭還直對著浴池，爆料者說已嚴重侵害隱私權，在當地引發熱議。（圖／翻攝自臉書「宜蘭知識+」）

許多網友在貼文下方留言討論，「浴池裝監視器真的蠻奇怪的，一般都是對著置物櫃安裝而已」、「都裝幾年了，沒什麼大不了的，主要是那裏小偷很多，也常常會發生洗到昏倒，安全問題」、「應該反映給管理單位」、「那攝影機主要功能是在日後要是有人破壞設施可以有影像為證用的吧」。

據《ETtoday》報導，該公共浴池由礁溪鄉溫泉文化協會委託經營，該協會表示，前任理事長因澡堂曾發生失竊案，約3、4年才裝設監視器，鏡頭是對著出入口，而鏡頭與主機也早就壞了，因為沒有經費拆除，才讓監視器還掛在牆上。

(中時新聞網)