桃園市長鄭文燦日前參加中華職棒樂天桃猿隊首場開幕戰時，被9名啦啦隊「樂天女孩」奮力扛起，引發一些爭議。易經命理師高煜霖卻從卦象預言，桃園市長鄭文燦2024年獲民進黨提名機率高，競選時可能會重力輾壓競爭對手，「大位」幾乎唾手可得。

鄭文燦被扛，外界形容是跳抬棺舞，高煜霖在臉書粉專《易經粉絲團》指出，他針對事發地以及事由，連結總統府，進一步取卦，得到「地雷復」，卦意「生機」；動出「地水師」，卦意「興兵為師」。鄭文燦2024恐已無敵手了。

高煜霖表示，他另外還取到關鍵卦「小吉」，卦意為「將要有好結果」；這個卦與總統蔡英文當時宣布「蔡賴配」時是一樣的卦，也是戰鬥指數最強的卦。「抬棺」在民間的說法，是升官發財之意；鄭文燦被樂天女孩「舉起」，被形容是大跳「抬棺舞」，即已形成「提升」之象。不過若有政治人物比照辦理，就會變成刻意，以卦象解讀，也就是「有心」，反而易陷入困境。

高煜霖綜合加權指數分析，從「地雷復」卦來看，顯示鄭文燦已從「動心起念」階段，進入到「籌謀計畫」階段。因為卦象有動出「地水師」，顯示有意競爭的眾多勁旅，在策略制定、節奏執行，都會先以鄭文燦為首要假想目標。

高煜霖建議，鄭文燦即使要低調，已無法避免各路人馬的攻堅，此時他只能建立一支讓對手看了能「不戰而屈人之兵」的團隊；或者是累積完成功德強大的政策，利國利民，大到別人都無法沾光，百姓也會心存感念，票一定要投給你的概念。

(中時新聞網)