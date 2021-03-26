中央銀行公布去年第四季本國銀行國家風險統計，由於美元續走弱，且金融市場回升，國銀對外國曝險季增4.84％，其中對美國曝險連續22季居第一位，直接及最終風險餘額各增至974.54億美元及936.52億美元、續雙創歷史新高，第二位的大陸也各增加至531.94及707.73億美元，其中直接風險創五年來新高。

央行官員表示，去年第四季本國銀行外國債權直接風險餘額來到4,840.30億美元，季增223.33億美元或4.84％，主要是對非銀行的私人部門及銀行債權增加所致。但部分直接債務人與最終債務人或保證人分屬不同國家，經過風險移轉後，最終風險淨額來到4,667.65億美元，季增209.66億美元或4.7％。

最大曝險的美國，仍維持長期趨勢向上不變，已連續三季均增加，且增幅較第三季加大。第二大海外曝險的大陸，第四季金額也續為幅增加，且已續三季均為增加，直接風險餘額為五年來新高。第四及第五的日本及香港，與第三季相比為排名互換，其中日本增加較多，香港增加較少。

央行統計的國銀前十大曝險國家／地區中，包括第七的開曼群島、第八的英國、第十的英屬西印度群島均為減少。其他第三的盧森堡、第六的澳大利亞、第九的新加坡也均增加。前十大合計3,535.40億美元，占我國外國債權直接風險餘額約73.04％。若就地區別來看，亞洲加太平洋區占47.77％或2,312.22億美元最多，其次為美洲及加勒比海地區的29.76％或1,440.48億美元。

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