勞動部26日提醒，依《勞動基準法》第56條第2項規定，雇主應於每年年底前，估算勞工退休準備金餘額，及次一年度符合退休條件勞工所需之退休金，有不足者，應於次年3月底前補足勞工退休準備金專戶差額；尚未補足之事業單位，應儘速於3月底前補足差額。 勞動部進一步說明，依前開規定，雇主應於去年底估算勞工退休準備金專戶餘額，是否足以給付今年度預估成就自請退休要件（工作15年以上年滿55歲、工作25年以上、工作10年以上年滿60歲）或強制退休要件（年滿65歲）之勞工，依《勞動基準法》第55條標準計算之退休金數額者，雇主應於3月底前一次提撥其差額，並送事業單位勞工退休準備金監督委員會審議。 為協助事業單位落實前開法令規定，避免觸法，勞動部每年度均規劃勞工退休準備金之輔導及查核，並辦理勞工退休制度及法令說明會。此外，為便利雇主估算應補足之勞工退休準備金，勞動部亦已建置試算軟體，協助雇主估算並補足金額。 勞動部重申，雇主除應依《勞動基準法》第56條第2項規定足額提撥次一年度符合退休條件勞工所需之退休金外，亦應依《勞工退休金條例》第13條，按月為事業單位內選擇適用勞動基準法退休金制度（勞退舊制）及保留該舊制工作年資之勞工，於渠等每月薪資總額之2％至15％範圍內提撥勞工退休準備金，保障勞工權益。事業單位如有法令或試算軟體使用上之疑問，可撥打勞動部免付費專線1955，或逕洽所在地勞政主管機關協助。

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