近來南部地區發生數起營造工程重大工安意外，為有效遏止職業災害再次發生，並展現中央、地方政府共同降災之決心，勞動部職業安全衛生署26日上午由署長鄒子廉親自帶隊並會同屏東縣政府勞動暨青年發展處黃鼎倫處長，前往位於屏東市之「高雄榮民總醫院屏東大武分院工程」進行工安檢查。

同時，另由副署長周登春帶隊會同高雄市政府勞工局勞動檢查處林代處長信興，前往位於高雄市仁武區之「大昌段53等地號（29F）集合住宅新建工程」進行檢查，本次檢查發現包含墜落、感電及倒塌等缺失，除要求有發生勞工立即危險之虞之工作場所立即停工外，並分別對工地進行罰鍰處分。

鄒子廉強調，營造工地屬職災發生率最高之行業，加以現今營造工地缺工現象，更增加工地安全衛生管理之挑戰，然而工安絕不容任何藉口而打折扣，尤其是公共工程或大型民間工程更應做表率，持續投注資源提升安全衛生管理水準，以引領更多的中小型營造工地一齊朝零職災目標努力。

全國各勞動檢查機構亦已加強對所轄工地之安全進行督導及把關，除提供工地職安衛管理所需工具外，對安全衛生設施不符法令規範者，更將採嚴查重罰之策略。

同日下午，職安署並於林務局屏東林管處，邀集南部地區公共工程主辦機關領導階層及營造廠工地主任辦理高階主管座談會，由副署長李柏昌主持，就近來職災案例及承攬管理等安全衛生管理缺失進行檢討外，並就減災議題要求雇主及高階主管的重視與支持，以形塑企業工安文化；職安署呼籲，各事業單位領導階層應扮演好工安領航者的角色，落實推動職業安全衛生工作，以有效抑止職災發生，並創勞雇平安雙贏。

(工商 )