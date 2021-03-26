總統蔡英文今日出席廣播節慶祝活動，她指出，廣播媒體朋友在這次疫情期間，協助政府傳遞正確訊息，並強調，在數位轉型的過程中，政府會跟大家一起打拚，協助廣播產業創新發展、順利轉型、永續經營。

廣播公會理事長由張田黨擔任，蔡英文致詞時感謝廣播界媒體朋友對廣播產業的貢獻。

蔡英文表示，廣播不僅在民眾的生活占有重要的位置，在台灣民主化過程中更是不可欠缺的一環。她表示，張田黨理事長早年就投入台灣民主化運動，後來更成立電台，為社區和地方發聲，鼓吹民主理念跟言論自由，直到現在也持續為台灣的未來在努力。她要藉這個機會，向張理事長以及所有曾經，或者正為了台灣民主而努力的廣播界媒體朋友說一聲謝謝。

她指出，時代一直在改變，最近幾年來，隨著傳播媒體的發展、民眾收聽習慣的改變，廣播媒體開始朝向多元化經營。

蔡英文也表示，數位匯流的浪潮確認會來到，若轉型順利，廣播也可以透過雲端資料庫，讓民眾下載到行動裝置來離線收聽。除了可以讓廣播的影響力越來越不受到時間的限制，也能為廣播產業帶來新的行銷機會。廣播的功能也歷久彌新，一直是非常重要的資訊傳播媒介。特別是在救災、緊急事件發生的時候，都能及時提供正確的資訊給民眾。像是這次疫情期間，也正是因為廣播電台的配合，協助政府傳遞正確的訊息，對防疫有非常重要的貢獻，廣播界的朋友都功不可沒。

(工商 )