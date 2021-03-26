長興材料（1717）公布2020年財報！受惠電子材料部門營收比重明顯提高，原料成本下降及產品組合優化的雙重效益發揮，毛利率拉高，去年營業利益31.39億元，大幅成長34.43％，創下近五年新高，歸屬母公司稅後淨利至25.43億元，為近四年新高，年增3.13％，每股稅後盈餘（EPS）2.05元。

董事會決議配發每股現金股利1.5元，配發率達7成，維持穩定配息；以26日收盤價36.2元計算，現金殖利率約4.14％。

另外，董事會也通過合成樹脂華東新廠一期投資案及長興電子(蘇州)有限公司擴產計畫投資案，未來合成樹脂及電子材料事業單位產能將逐步提升，增加業績成長動能。

長興表示，近年持續優化產品組合、重視研發及精進管理，效益顯現於毛利率與營益率的表現上，今年市場需求維持成長的預期下，本業的獲利能力值得期待。2月營收26.32億元，年成長28.94％；營收規模成長、營益率轉正，自結2月份稅前盈餘0.81億元，相較去年同期表現轉虧為盈，每股稅前盈餘0.07元。

長興累計1-2月營收67.48億元，年增54.02％；自結1-2月稅前盈餘6.36億元，較去年同期相比轉虧為盈，每股稅前盈餘0.51元。

為配合公司經營規劃及業務拓展需求，長興今年將增加資本支出，擴大大陸華東產能。其中，合成樹脂華東新廠將設立於安徽省銅陵經濟技術開發區，將新設子公司第一期規劃注資人民幣3.5億元，將投入最先進的設備，並符合環保排放標準建立新廠，預計2024下半年試產，在現有的昆山廠產能已接近滿載，華東新廠產能加入，將可滿足市場需求並提高製程效率，提供中長期業務成長動能。長興電子（蘇州）有限公司主要生產銷售乾膜光阻，董事會亦通過擴產計畫，預計投入人民幣9,052萬元，提高乾膜光阻產能。

展望今年，在主要市場需求帶動下，銷售成長可期，惟原物料維持上漲趨勢為製造成本帶來不確定性，長興將審慎應對，並延續近年產品組合優化、開發市場、強化管理的策略，保持穩定的獲利水準。

(工商 )