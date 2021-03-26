全國商總主席、鄉林建設集團董事長賴正鎰今（26）日表示，房地合一稅即將排入立法院審議，藍、綠與財政部各版本蓄勢待發，其實「各政黨都想巴結年輕選民！」接連打房下來，一旦修法完成，將無異要八年才能買賣，這就是「凌遲房地產業！」，但實際上，只會短期控制住房價不再大漲，但根本無助於減輕年輕人買房壓力！

賴正鎰今天再度開砲，指出過去財政部前部長王建煊因推動實價課稅而下台，如今各政黨又要各推房地合一2.0重稅版本，卯足全力要壓低房價，想讓年輕人買得起房，藉此討好選民、拉選票，但打房只能短期抑制房價，且加重稅反會轉嫁並推升房價，讓幫年輕人付款買房的父母親壓力更大，並無助於減輕年輕人買房壓力，且傷害更多無辜。

賴正鎰表示：「各政黨都想巴結年輕選民，以為這樣做就可以把房價打趴，讓年輕人買得起房子！」但根據不動產投資公會統計，購屋族平均年齡為30至45歲，購買18至45坪，總價約1,000至2,000萬元的房子，這些購屋者中，約七成左右幾乎都是父母親幫忙出錢，如果又通過修法，加重稅率，那就是直接加重出錢買房的父母親長輩的壓力，最終只會傷到首購或換屋族群，讓他們更買不下手之外，更無助於減輕年輕人的購屋壓力。

賴正鎰語重心長的提出建言，盼政府與立委應該多思考，這一年多來回流企業搶蓋廠房，造成土地，建材與工人難尋，價格大漲，建商利潤空間也縮減，房價上漲空間並不能完全歸咎建商，若再通過房地合一稅2.0，將高稅期的閉鎖年限延長為五年，若加上預售期蓋屋需要三年，等於要等八年才能買賣，這就是凌遲房地產業。

賴正鎰指出，過去這些年來政府接連推出奢侈稅，豪宅稅，房地合一稅等，已經逼退投資客，房屋土地買賣要課徵增值稅，又要用房地合一實價課稅，「一條牛不可能剝二次皮！」，而且房地合一稅對850萬位擁房者而言，簡直就是懲罰稅。

賴正鎰表示，房地交易市場這兩個月來幾乎停頓，建商開始縮手，紛紛放緩今年上半年的推案速度，房市緊縮，業界投訴無門，苦不堪言。若繼續下去，靠房產營造業產業鏈350萬人受影響，傷及更多無辜，他也擔心會有惡性循環，不利於景氣兩大火車頭「房市」、「股市」，對台灣經濟復甦產生負面影響。

(工商 )