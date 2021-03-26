樂天桃猿「鄉長」陳禹勳昨天在9局上花光領先優勢，寫下生涯第33次救援失敗，改寫中職紀錄；對於這項紀錄被改寫，現任富邦悍將副領隊沈鈺傑有不同看法，「我覺得這項紀錄反向來說是滿特別的，因為必須要教練夠信任你，比賽也剛好是有這種局面。」

原紀錄保持人是沈鈺傑保有的32次救援失敗，緊接著是現任統一獅隊總教練林岳平的29次，陳禹勳在去年6次救援失敗，追上沈鈺傑，昨天9局上上場關門，沒能守下2分領先優勢，球隊直到11局才靠著對手再見失誤贏球。

雖然救援失敗紀錄對球員來說可能不是十分光榮，但沈鈺傑認為，這項紀錄反而是很特別的，「第一是要教練信任，雖然你救援失敗但球隊不一定是輸的，也必須要看是什麼情況下上去救援失敗。」

沈鈺傑解釋，有可能先發投手投到第7局或第8局，三壘有人1出局、球隊1比0領先，教練希望你上去只失那1分，因為他相信你只會失那1分，但那1分進來你就救援失敗，「被追平是最低標，是教練還可以接受範圍，我相信陳禹勳也有很多這種狀況，我下面的林岳平應該也是。」

沈鈺傑認為，擔任救援投手這角色真的很辛苦，都是面對比賽緊迫的時候，「有時候我們都會開玩笑，救援投手就是『有功無賞、打破要賠（台語）』，但你換個角度想，教練真的很信任你，帳面上救援失敗這麼多還是願意相信你。」

(中時 )