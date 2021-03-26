士林夜市悲歌！人潮銳減、骨牌式退租 在地人淚曝真相

北市士林夜市匯集不少美食小吃，近年有不肖業者以高價販售坑殺遊客，重創觀光形象，如今又受疫情衝擊，商圈生意一落千丈。士林夜市國際觀光發展協會為配合北市府「攤販長期精進計畫」三管五要，經半年推動，遊客漸漸回流、成效顯著，除了攤商間相互監督外，商圈協會更設置消費者投訴專線，讓民眾拋開過去對士林夜市的負面形象。

北市最大規模的士林夜市，近日假日觀光客回溫。(照片/游定剛 拍攝)

士林夜市自去年開始配合「北市攤販長期精進計畫」，士林夜市國際觀光發展協會經半年多的執行與推動，目前已完成大東路、大南路及文林路段，大約170攤商已加入納管，並落實三管五要政策，「三管」管人、管地、管秩序，「五要」食安衛生、消防安全、道路暢通、路面清潔及組織健全。接著，納管路段也將增設垃圾桶，以維持夜市環境整潔。

士林夜市近日周末觀光客人潮前胸貼後背。(照片/游定剛 拍攝)

針對近年士林夜市屢傳消費爭議，民眾觀感不佳、重創觀光形象。經士林夜市國際觀光協會查證後，攤商哄價坑殺遊客為特殊個案，此類攤商早已退出商圈無繼續設攤，對於民眾的誤解與不信賴，執行長鄭吉祥無奈表示，協會將會延各取締不實標價，攤商間也會相互監督、以維持良信買賣，也期盼扭轉士林夜市的負面觀感，找回消費者的信心。此外，自治會也在大東路夜市路口處的電子看板上，增設文字宣導消費者投訴專線(02-2833-2188)，若未來消費者有消費糾紛時，可撥打此專線來檢舉。

士林夜市大東路口電子看板上，設置消費者投訴專線。(照片/士林夜市國際觀光發展協會 提供)

士林夜市坑殺遊客水果攤已退出商圈多時。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)