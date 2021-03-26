40歲日本藝人星野源原定去年要來台開唱的他，無奈因新冠肺炎疫情無法成行，近日接受台灣媒體越洋視訊訪問，2019年曾來台舉辦演唱會的他，當時是巡迴最終場，結束後他便特地多停留一天逛逛，透露自己很喜歡台灣街道的感覺，直呼「氣氛很好，真的想來台北住一陣子」，還強調不是客套話，更興奮秀出手機上Google maps標記的「華山文創園區」等景點，還有「圍爐酸菜白肉鍋」、「富錦街老皮嫩肉」等美食，以及渡邊直美推薦的港式餐廳，都讓他念念不忘。

星野源因和「國民老婆」新垣結衣合演日劇《月薪嬌妻》爆紅，該劇今年1月初推出特別篇，收視再創佳績，不少網友更是將分將星野源視為丈夫理想型，他大笑喊「開心」，但立刻反問「到底哪裡好啊」，也稱或許是因為平匡（角色名）不是那種大男人的個性，溫柔又會理性溝通，因此受到大家喜愛，本身和該角色有不少相似之處，但也不全然是那樣的性格，他還表示不希望被「草食男」的形象定型，未來想飾演跟自己個性完全相反，像是殺人犯、黑社會流氓等可怕的反派角色，「離我很遙遠的那種壞人，顛覆大家對我的印象」。

而疫情不只讓他無法如期拜訪台灣，主演日劇《MIU404》也一度停拍，他表示「不知道能否如期播出，也不確定會不會恢復拍攝，覺得很不安，在家想說我能做些什麼，覺得就是音樂了」，便上傳了自彈自唱〈一起跳舞吧〉影片，吸引超多人爭相COVER挑戰，他也看到台灣歌手的二創版本，興奮地轉發到自己的限時動態上，也開始學習用Keyboard創作，並有感而發地說，這段期間確實心態上有很多的改變，但也因此讓他更確信內心的想法了，而對於出道10年首度線上開唱，他笑說：「這樣大家就可以邊吃飯邊看」，還有讓行動不便的族群也都可以一起欣賞。

最近星野源還為「超級瑪利歐兄弟35周年」創作廣告歌曲〈創作〉，他透露創作該曲時，完全沒任何卡關，靈感源源不絕，是在他拍完《月薪嬌妻 特別篇》後2個月完成的，這段期間讓他相當開心，談到拍攝MV趣事，他本人扮演的「Nise明（ニセ明）」，號稱拍了一整天最後卻只出現2秒，該角色的官方設定是星野源的「好友」，造型模仿資深老牌實力派歌手「布施明」。該MV中有不少遊戲的彩蛋，星野源表示喜歡玩恐怖類的遊戲，像是最近常玩《惡靈古堡3重製版》。

身為全能才子的他，之後則想考取開船執照，表示「現在社會很混亂，精神很壓迫」，無人的大海就是他的心靈安穩之處。平時除了看綜藝節目、玩遊戲釋放壓力外，也會用「工作」紓壓，透露做完喜歡的音樂後，壓力就會瞬間消失了，最後他說前年的台灣演唱會，成為支撐他之後工作很大的力量，歌迷給他的信件和留言也都讓他很開心，還不忘向台灣粉絲隔空喊話「希望可以趕快來台灣表演，在這之前請大家多多支持音樂以及戲劇作品」。

(中時 )