苗栗縣長徐耀昌26日會同縣議員楊文昌、黃月娥、社會處長楊文志、原民中心主任蔣意雄等人至台中童綜合醫院探視慰問根女。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣南庄鄉根姓女子1個月內因2起車禍失去伯父、妹妹、丈夫及2名孩子，她自己也受傷住進台中市沙鹿童綜合醫院梧棲院區治療，縣長徐耀昌26日前往探視並致贈慰問金，希望她節哀，同時堅強起來，早日康復，回復正常生活。

根姓女子2月24日由許姓丈夫開車載她及未滿1歲的么兒，途經三灣通往南庄的道路時發生車禍，造成父子死亡，根女傷勢嚴重送醫搶救，3月20日她的大伯父開車載著她的妹妹及她的2歲長子到醫院探視，不料在返家途經西濱公路清水段時，因車禍造成火燒車3人喪生，接連2起車禍讓根女痛失5位親人，處境悽慘。

苗栗縣長徐耀昌得知此事後，立即指示社會處、原民中心等相關單位協助家屬處理善後事宜，原民中心亦通報原住民族委員會專案申請急難救助金18萬元，另協助根女申領未滿1歲的次子2萬元急難救助金，根女大伯父、根女的妹妹及2歲長子申請火化補助各3萬元，共計可申領縣府11萬元補助金，至於根女丈夫因是屏東縣籍，後續殯葬事宜移請屏東縣政府協助處理。

今天上午，縣長徐耀昌會同縣議員楊文昌、黃月娥、社會處長楊文志、原民中心主任蔣意雄等人至台中童綜合醫院探視慰問根女，並聽取童綜合醫生說明根女傷勢及治療情形，並致贈根女2萬元慰問金，希望根女能夠堅強起來，讓傷勢早日康復，回復正常生活，不要讓關心她的人失望。

此外，社會處也透過阿斌哥大愛協會站長陳漢志，聯繫雲邑慈善法堂與月稱光明寺等慈善團體全額協助有關喪葬事宜。

(中時 )