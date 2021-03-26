黃亞晴勤練鋼琴及創作，將於音樂會發表作品。（嘉義市政府提供）

嘉義市新住民媽媽賴棟來自大陸廣西橫縣，念國三的女兒黃亞晴學鋼琴多年，她為了鼓勵及替女兒圓音樂夢，爭取到移民署新住民築夢計畫補助5萬多元，母女並合作創作樂曲《嘉義》，5月9日將在嘉義博愛教會舉辦音樂會。

音樂會將發表創作曲，描述一家人在嘉義溫暖生活的《嘉義》、抒發對廣西橫縣茉莉花之都的《思鄉之情》這2首作品由賴棟填詞、黃亞晴譜曲，還有1首《你快看》由黃亞晴作詞作曲，其他是古典樂曲。

賴棟說，小時候兄弟姊妹多，又缺乏資源，沒有機會學鋼琴、舞蹈，姊姊獲得老師賞識而學鋼琴，後來考取廣西師範大學音樂教育系，當了鋼琴老師，女兒5歲時回廣西，受到姊姊啟蒙，回台灣後繼續用視訊教學，後來考上國小音樂班，學了10年鋼琴及7年低音大提琴。

賴棟說，從大陸來到台灣，受到很多人的幫助和鼓勵，辦這場音樂會是希望鼓舞女兒勇敢追夢，也把正向的力量傳出去，歡迎大家來參加音樂會。

嘉義市政府社會處表示，嘉義市新移民女性關懷協會辦理「新夢想在嘉義─新住民築夢培力計畫」，輔導新住民參與內政部移民署第7屆新住民及其子女築夢計畫，全國獲選33項計畫，嘉義市有4項，黃亞晴音樂會就是其中之一。

(中時 )