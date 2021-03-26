3月以來，鴻海最大的競爭者、中國蘋果代工廠立訊股價狂瀉，下跌約25％。市場分析，除了大股東持股減少、全球科技股受到美債殖利率影響之外，3月中還因為天風證券分析師郭明錤發布報告，看衰蘋果AirPods出貨表現將年減35％，對有逾六成營收來自AirPods的立訊，無疑再度受到重擊。

不過，相對於立訊股價跌幅，更值得台灣投資人關心的，則是在台與立訊關聯企業的營運表現。首先，立訊若受到影響，首當其衝就要看立訊持有超過3成股份的子公司宣德。若看2020年前3季的營收，宣德有超過83億元、高達8成營收來自於立訊集團。所以，一旦立訊訂單狀況不好，勢必影響宣德。

雖然宣德回應，截止目前訂單狀況仍然正常，但若如郭明錤報告分析，下半年的影響才會慢慢浮現，屆時，就須注意宣德營收是否有減少跡象。

禍不單行的，如今還爆出9年前，台灣立訊負責人葉怡伶與時任宣德總經理蔡建偉在立訊收購宣德前，疑提早買入上千張股票，涉嫌內線交易。

少吃蘋果 美律反而減少傷害

另外一家與立訊有緊密合作關係的美律，則是已超前布局，進行分散客源規畫。

美律不斷增加新的TWS（真無線藍牙耳機）客戶，稀釋了蘋果訂單占比，並補上其他非蘋陣營的TWS訂單，產線並沒有閒置下來的空間。而從今年前2月累計營收52.4億元、年增超過1倍，美律營運的調整已看出成效，顯然立訊的衝擊可望降到最低。

至於代工廠老二和碩，以及去年將中國昆山代工廠賣給立訊的緯創，則是持有立訊股票的大戶，直到去年9月底，還分別持有39845張與56391張的立訊股票。若截至目前為止，尚未出清立訊股票，以今年以來立訊股價崩跌逾4成，對持有大量股票的和碩與緯創來說，傷害不小。

若以今年1月立訊最高價62.11人民幣計算，直到3月19日，和碩持有的股票已跌掉10.47億人民幣。緯創更慘，持有立訊的股票蒸發14.81億人民幣，換算EPS有近台幣0.25元，幾乎接近去年第1季的EPS0.26元。

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《今周刊》第1266期

(中時新聞網)