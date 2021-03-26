經濟部國際貿易局和外貿協會於今(26)日舉辦「大師領航-開啟台灣生醫產業新紀元」座談會，邀請台灣培育跨域人才不遺餘力的中研院楊泮池院士、國際間有顯微重建手術導師美譽的魏福全院士、亞洲肝臟移植權威陳肇隆名譽院長以及創下多項國際換心手術的紀錄保持人魏崢院長四位國際知名生醫領域專家共同座談。活動深度剖析國內生醫產業發展契機，以及異業整合的機會與適當切入點，現場線上共吸引約200位來自醫療、科技、生技等廠商參加。

外貿協會董事長黃志芳表示，外貿協會協助醫療服務推動台灣醫醫療產國際化，擔任國家平台角色。過去4年辦理台灣形象展並建置健康產業館，將台灣醫療成果分享予新南向國家。去(2020)年建置防疫國家館，將我國成功防疫經驗交流，透過經驗分享到全球各地，包括印度、非洲、東南亞國家等。

黃志芳表示，新冠肺炎疫情改變了既有的生活面貌，更衍生出新常態，深遠影響。未來去心中化，智慧醫療、遠距醫療將會是無法避免的趨勢。資通訊與醫療是我國引以為傲的強項，兩個領域應加強溝通對話。外貿協會扮演產業海內外產業鏈結重要角色，促進異業結合作，期待透過對話，探討如何將兩大強項發揮極致，加速臺灣生技醫療產業發展，進而在國際扮演起重要的角色。

貿易局局長江文若表示，台灣因為有很強的資通訊及醫療產業讓台灣免於新冠肺炎疫情影響，相對的目前還有很多國家進行封城。台灣醫療水準、研發製造皆很強，數位科技佔有重要地位，未來智慧醫療、精準醫療發展趨勢，台灣如何扮演重要角色，為國際社會盡一份心力，是大家急需探討的問題。

座談會由楊泮池院士的專題演講揭開序幕，他呼籲，未來台灣大健康產業發展重點應以國家安全新思維，盤點我國強項，建立關鍵新科技，並推動法規及產業政策改革以加速國際競爭力，新科技帶動新商業模式與創新實驗場域，「自己要先用才有辦法整場輸出，說服其他人使用。」建議加速醫療與科技跨域對話、鼓勵醫療創新法規要更有彈性。

魏福全院士則以顯微重建手術界前驅學者的角度帶出台灣尖端醫療在國際間的成就；最後由陳肇隆名譽院長分享深耕國際醫援，創造台灣國際價值的理念。

觀點對話由黃志芳主持，鎖定台灣目前最熱門的「精準健康策略布局」與「醫療科技跨領域結盟」議題，與四位專家進行交流，探討產業利基、創新動能，及以推廣第一線的角度，剖析台灣生醫產業潛力及機會。

針對找尋台灣利基，魏崢院長提到除了找到醫學的創意外，要與國內法規的整合才能成功輸出使用。楊泮池也指出健康產業是未來藍海，而ICT跟醫療是台灣做的最好的，但是國內的法規一定要更有彈性才能有機會整場輸出，另外加上民間的資本市場投入才能擴大這個產業。

而在異業間要如何開啟對話，楊泮池也提到，醫療產業無限可能，而台灣的ICT、面板代工是非常優秀的，但是醫療人員相對保守，要如何幫忙產業站起來，最重要的是要改變心態與觀念。魏崢也同意魏福全與陳肇隆對於發展台灣海外醫療優勢的觀點，優秀技術的發揚有助於帶動生醫產業發展。

黃志芳結語時指出，當務之急是要異業融合、升級最重要的動能，需要把握這個潮流將台灣生醫產業推向世界。

隨著國際疫情逐步趨緩，外貿協會指出，為能持續協助國內生醫業者掌握未來趨勢、佈局海外市場，已規劃系列座談會與拓銷活動，4／28的「智慧醫療創新價值-專家解析」、5／27的「5G遠距醫療趨勢與應用」、6／29的「臺灣再生醫療綻放奇蹟-建構臺灣醫療產業鏈邁向全球」，以及針對東南亞、中國大陸、中東、日韓、美國等生醫拓銷團，歡迎業者共同參與拓銷海外市場的行列。

(旺報 )