過去一年投資市場資金浪潮湧向三大趨勢—即「永續投資」、「台股投資」及「棄債息轉股息」，台灣的永續投資彰顯了最強勁的吸金勢頭，僅僅2020年第三季度就淨流入約8億美元，超越世界大部分國家，時至2021年相關題材持續發燒。看好「台灣永續企業股票」長期實力，日盛投信表示，自4月12日起與保管銀行台灣土地銀行，募集「日盛台灣永續成長股息基金」，為投資人掌握「永續」、「成長」、「股息」三大長線走勢。

日盛投信指出，日盛台灣永續成長股息基金採用之SGD投資策略為，屬於『永續成長股息』股票之總金額不得低於該基金淨資產價值之百分之六十（含），所謂『永續成長』(Sustainable永續、Growth成長)股票定義為同時符合 (1)台灣企業信用風險指標TCRI評等小於等於5，或中華信評信用評等twA-以上（含）；以及(2)由指數編製公司所發行，具備永續發展、企業社會責任、公司治理等相關定義之指數成分股；或是臺灣證券交易所股份有限公司所出具最近一年上市、上櫃公司治理評鑑結果前35％之公司。

再結合股息(Dividend股息)標準篩選出具備配發現金股息實力者，並整合「永續成長」標準挑選出約300檔個股成為可投資股票池。

日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示，就本基金投資流程，原則上將兼顧「成長與息收」，投資配置加減碼將隨著市場具體行情靈活調整，並不會有固定比例。也就是，當市場繁榮的時候，基金投資將著重「成長」、聚焦成長潛力高的個股投資。例如目前資本利得的成長機會佳，應將資源盡量投放於成長類股，才能增加獲利。然而一旦市場行情欠佳，基金投資將著重「息收」，主要是市場波動度高、風險升溫之際，較高的股息收益率就會帶來較佳的保護力，降低市場波動風險。

對於台股後市，陳思銘指出，(1)台灣股利率冠居全球且具備估值(P／E)便宜之優勢，投資吸引力佳；(2)全球貨幣政策寬鬆、資金滿溢，台灣經濟成長佳，坐擁內、外資金行情優勢；(3)台灣電子產業居世界戰略地位，受惠全球科技發展浪潮，營收獲利如虎添翼，5G、AI、高速運算等新需求強勁，台灣憑藉著獨步全球的半導體技術，扮演啟動各種新領域的樞紐角色。三大優勢將使得今年台股多頭趨勢不變。

(旺報 )