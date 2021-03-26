日勝生（2547）今（26）日召開董事會，通過2020年合併財報，EPS為0.69元；盈餘分配案也一併通過，股利配發現金0.62元。另外，董事會並通過多項高層人事異動案，其中董事長林榮顯的公子、二家「二代」現任營造事業總經理的林華駿，出任副董事長。
日勝生今天公布去年財報，合併營收達67.72億元，營業毛利27.08億元，營業利益4.52億元，稅前淨利10.01元，本期淨利6.67億元，歸屬於母公司業主淨利為6.22億元，每股稅後盈餘為0.69元。
日勝生董事會也通過股利配發案，每股股利配發現金0.62元。
另外日勝生董事會也通過選任副董事長一案，任命日勝生董座林榮顯的公子日勝生活科技營造事業總經理林華駿，出任副董事長職位。
此外日勝生今天董事會還通過多項高層人事案，包括資深副執行長、副執行長及總經理異動。副執行長及總經理沈景鵬，升任資深副執行長。
營造事業總經理林華駿，則擔任副執行長。
建設事業總經理則由劉垚凱擔任。
(工商 )
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