恆春半島威鯨救難協會成員許耿睿26日在鼻頭礁至南仁漁港段收到疑似飛行員發報器訊號。（謝佳潾攝）

針對空軍F5E戰鬥機失事搜救，恆春半島威鯨救難協會成員許耿睿26日自主前往協助時，在鼻頭礁至南仁漁港段收到疑似飛行員發報器訊號，經通報後，軍方立即派遣直升機前往確認訊號，但目前傳出的初步調查是「不存在」，但軍方27日將持續驗證。

三軍聯訓基地指揮官張明德表示，下午經直升機、電戰中隊前往南仁漁港一帶反覆掃描驗證訊號後，完全接收不到發報器發出的相關波段，所以目前初步研判是「不存在發報器訊號」，但仍會持續確認作業，明天將以資訊設備繼續驗證。

(中時 )