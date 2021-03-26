【F5E擦撞】接收到飛行員發報器？ 軍方初步確認：不存在 19:042021/03/26 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 軍方獲報後，立即派遣直升機、電信人員前往確認訊號。（謝佳潾攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恆春半島威鯨救難協會成員許耿睿26日在鼻頭礁至南仁漁港段收到疑似飛行員發報器訊號。（謝佳潾攝） 針對空軍F5E戰鬥機失事搜救，恆春半島威鯨救難協會成員許耿睿26日自主前往協助時，在鼻頭礁至南仁漁港段收到疑似飛行員發報器訊號，經通報後，軍方立即派遣直升機前往確認訊號，但目前傳出的初步調查是「不存在」，但軍方27日將持續驗證。 三軍聯訓基地指揮官張明德表示，下午經直升機、電戰中隊前往南仁漁港一帶反覆掃描驗證訊號後，完全接收不到發報器發出的相關波段，所以目前初步研判是「不存在發報器訊號」，但仍會持續確認作業，明天將以資訊設備繼續驗證。 限水措施分藍綠？王美花：不可能有藍綠問題 車上可能聽不到廣播 總統：我有點恐慌 (中時 ) #發報器 #訊號 #軍方 #F-5E #失事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美軍專家分析台海戰爭：陸對台政治上清晰 戰略戰術上模糊 19:562021/03/26 兩岸 聯發科選用是德科技協助驗證具毫米波頻譜功能的5G調制解調器 10:352021/03/26 財經 廣播數位轉型 蔡英文盼多元化經營 18:392021/03/26 財經 《半導體》聯發科選用是德方案 協助驗證M80 13:252021/03/26 財經 《電子零件》銅價高漲 維熹Q1毛利率承壓 11:262021/03/26 財經 清明節、兒童節來臨 電商業者搶攻連假商機 18:102021/03/26 財經 翁立友再駁性騷 雞排妹辦展回：有點玷污 15:092021/03/26 娛樂 生命無價 空軍加快更新F-5彈射椅 04:102021/03/26 政治要聞 蘇花車禍同型車已查核210輛 車安中心：初步未見嚴重違規 16:002021/03/26 生活 【F5E擦撞】搜救潘穎諄新進展！ 疑收到飛行員定標器訊號 軍方前往確認中 13:442021/03/26 政治 詐團跨海騙上億 2嫌大馬押返台 04:102021/03/26 社會新聞 政治熱門新聞 國產疫苗未走完三期你會不會施打 最新民調出乎意料 - 政治 【F5E擦撞】接收到飛行員發報器？ 軍方初步確認：不存在 - 政治 Y女出面坦承 第一次在局長宿舍給丁允恭 腦袋一片空白 - 政治 Y女再爆猛料 陳斐娟聽到一句話當場發飆怒罵丁允恭 來賓全嚇傻 - 政治 聽到楊潔篪嗆美國 媒體人剖析一關鍵 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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