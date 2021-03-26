時報金犢獎被譽為青年創意奧斯卡，這29年來，孕育出許多創意新生的能量。在2021年第二十場校園巡迴分享會，走進恰逢二十周歲的亞洲大學，視覺傳達設計系陸蕙萍主任、黃淑英老師、方曉瑋老師帶領大一、大二近200位優秀創意新兵共同與會，希望透過時報金犢獎的實戰教學平臺，培養學生國際觀及實戰經驗，更利於未來與業界接軌。

亞洲大學在2020年時報金犢獎勇奪掌閱廣告設計獎第一名，在這次的分享會上，同學們特別聚精會神聆聽掌閱精選APP策略單內容以及獲獎作品，執委會也解析今年其它題目，如旺旺三字經公益廣告設計、旺旺集團廣告設計、旺旺集團IP週邊商品設計、旺旺集團行銷企劃、保生大帝文創設計、中華崑崙關設計獎等，並欣賞了歷年來優秀得獎作品，讓同學在觀摩多項得獎作品後能汲取菁華，轉化為自己對創意的創新想法，在金犢三十拔得頭籌！

在「群星共創賀金犢」活動中，也誕生出許多優秀且亮眼的作品，可以看出不論是在輪廓的臨摹，或光影的掌握皆恰如其分，對學生而言這項活動存在一定程度的挑戰，卻能在有限的時間內運用令人出奇不意的技法，展現自己的所長，刻畫出專屬自己風格的祝福。

亞洲大學共創賀金犢系列作品，將在金犢三十大顯身手。(圖/時報獎執委會提供)

右起時報獎執委會副執行長李雯菁、偉門智威首席創意長常一飛，左起亞洲大學方曉瑋老師、陸蕙萍主任、黃淑英老師共同頒發全場最優秀便利貼創作獎。(圖/時報獎執委會提供)

本次執委會特邀偉門智偉首席創意長常一飛至亞洲大學分享創意，主題為：「創意煉金術」，對於學生而言這是門必修課，對於創意人而言，更是一輩子的路。常一飛解析，對於創意而言，有四個重點，分別為：「新」、「簡單」、「有趣」、「訴求重點」，若要奪金則需四項元素都需具備。在分享的案例當中，也瞭解許多膾炙人口的廣告其背後的故事，內容鞭辟入裡，也讓所有與會師生有最大的收獲。

偉門智偉首席創意長常一飛，主題演講：創意煉金術。(圖/時報獎執委會提供)

第三十屆時報金犢獎春季初賽收件截止期為5月15日，秋季初賽收件截止期為10月10日，策略單主題有保生大帝文創設計獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選APP品牌形象廣告設計獎、崑崙關設計獎、旺旺集團廣告設計獎-品牌項、旺旺集團廣告設計獎-產品項、旺旺集團IP週邊產品設計獎、旺旺集團行銷企劃獎，其餘題目陸續推出當中。

(中時新聞網)