清明掃墓千萬別做5件事！ 命理師警：恐招陰靈纏身

清明節將至，不少人準備祭祖掃墓。但是你知道嗎?清明掃墓有不少禁忌與規矩。命理師林霖接受《中時新聞網》專訪表示，清明祭祖5件千萬不可做的事，否則恐招惹陰靈纏身。

命理師林霖提醒在墓園時有5大禁忌必須特別小心。(攝影/吳振煌)

命理師提醒在墓園時有5大禁忌必須特別小心，第一，拍照不要拍到別人家的墓園，侵犯到他人，恐怕會遭來厄運；第二，在掃墓祭祖的現場，禁止嘻笑怒罵或議論別人家的祖墳，容易被跟、被纏、中邪；第三，絕對不要叫別人的名字，最好是以乳名稱呼，不然恐招來麻煩；第四，掃墓後不要直接回家，也不要馬上到別人家作客，避免把不祥帶到家中；第五，掃墓時需穿深色衣服，切勿穿太過鮮豔明亮的顏色，以示對祖先的敬重。

不要拜香蕉、李子、梨子、鳳梨，因為用台語唸起來像是「招你來旺」。（圖／Shutterstock）

另外，祭拜的水果也不能輕忽，不要拜香蕉、李子、梨子、鳳梨，因為用台語唸起來像是「招你來旺」，而整串的水果如葡萄、荔枝、龍眼也被視為忌諱，代表「一整串的不詳到來」，還有空心的水果也不能拜，像是蓮霧，內心中空，被認為代表「無心祭拜」。

最後林霖提到，掃墓最好選在上午7點至下午3點前掃墓，這是一天陽氣旺的時間，下午3點後陽氣逐漸消退，陰氣逐漸增長，若是運氣不好、身體弱的人在這個時間段掃墓，很容易會招惹陰靈纏身並帶來傷害。

(攝影、剪輯/吳振煌)

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(中時新聞網)