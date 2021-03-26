投資臺灣事務所26日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添6家中小企業擴大投資6億元，包括京沅鎢業科技、鮮品冷凍食品、昌霆實業、麥斯精密工業、聯琦金屬及大猩猩科技。目前「中小企業加速投資行動方案」已召開81次聯審，通過530家中小企業投資約2,251億元，帶來21,185個本國就業機會。截至目前總計投資臺灣三大方案已帶動838家企業投資約1兆1,999億元，預估創造10萬319個本國就業機會，後續尚有61家企業排隊待審。

京沅鎢業科技營業項目以廢鎢為原料再製為氧化鎢、鎢酸鈉、碳酸鈷等工業初階添加物，新廠建成後將會是臺灣首家從事鎢產業之基礎生產廠商，成品預計銷往歐、日、韓、美等大型金屬及化工廠，可幫助國內工具機與加工業者處理廢鎢，避免環境污染問題與促進循環經濟，計劃投入逾1億元在屏南工業區廠房導入智慧化設備，未來發展可期，可打破鎢粉被中國大陸壟斷之情勢，且具有價格競爭優勢，締造雙贏循環經濟模式，將為國內增加27個工作機會。

鮮品冷凍食品主要內、外銷魚類與加工製造冷凍水產品，銷售至美加、巴西、烏克蘭、東南亞、澳洲、阿拉伯及賽班島等地，由於節能減碳為世界潮流，建構能源節約的冷凍鏈是強化競爭力之一大關鍵，為此擴大投入2千萬在宜蘭蘇澳既有廠房導入智慧化冷凍設備、可自動控制製冷與配套動力系統，有效達到節能、高產能、低故障等效益，同時確保食品品質安全，帶給消費者美味口感與高營養價值水產。

昌霆實業是專業粉末冶金製造廠，產品橫跨手工具、汽機車及五金等各式齒輪及機械零件。由於粉末冶金製品為齒輪箱的重要核心零件，隨著電動汽機車市場逐漸成熟需求看漲，計劃擴大投入逾1億元在苗栗公館興建廠房，建置智慧化產線及技術管理系統，希望未來能開發出獨有產品與技術突破，藉以滿足顧客持續領先市場，為傳統粉末冶金產業帶來新氣象，將為國內增加16個工作機會。

麥斯精密工業為臺灣專業的不鏽鋼閥球製造商，產品涵蓋軸承、手把、墊圈和閥座等項目，外銷歐洲、日本與韓國等地皆享譽盛名，現亦成功跨足自行車零件，由於國際市場對自行車需求強勁，原有產線已不敷使用，計劃斥資逾1億元在臺中南屯興建精科廠，同時於該廠與原有彰化福興廠新增自動化生產線，同時導入設備聯網功能，可即時監控生產製程，提升產品品質成為業界標竿，在國際市場上交出亮眼成績，將為國內增加20個工作機會。

聯琦金屬是全臺規模最大的專業覆膜鋼板和抗指紋不銹鋼製造供應商，有多年覆膜和塗烤經驗，可運用於家電、建築、電梯、門板、機殼與汽車等產業，銷售可擴及至歐洲、美國、東北亞、中東及中國大陸等地。為突破傳統B2B模式之重圍、垂直整合公司產品以及朝向多角化經營，計劃擴大投入逾3千萬，在桃園龍潭既有廠房導入高精度智慧化產線，紮實製程基礎為覆膜金屬及高值化不銹鋼產業打下一席之地，期許將來能成為業界龍頭，將為國內增加23個就業機會。

大猩猩科技專注於發展人工智慧模組，主要服務項目有智慧企業、智慧零售、智慧媒體、智慧監控，事業亦涵蓋「網路分眾傳播」、「智慧型影像監察系統」等，在日本、美國、印尼、新加坡、澳洲、沙烏地阿拉伯、及泰國皆設有代理機構。其中福斯國際頻道、國家地理頻道、泰國教育部、沙烏地阿拉伯文化資訊部等皆是服務案例，為擴大智慧影像分析之大數據管理與網路安全等技術開發，計劃招募15名本國員工，斥資逾1億元在臺北市內湖廠辦導入AI模組自動化產線與雲端服務平台，成為AI世代來臨的領先者。

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