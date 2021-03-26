中央銀行公布2月存款不足退票統計，由於適逢農曆春節，較1月減少4個營業日，存款不足退票金額減少至23.75億元，月減18.78％。

央行統計指出，2月票據交換金額9,998億元，較1月減少8.20％，但票據交換張數568萬6,534張，較1月增加17.27％，主要是小額票據張數比重增加所致。

統計顯示，2月存款不足退票張數3,716張，占票據交換張數比率為0.07％，存款不足退票金額24億元，占票據交換金額比率為0.24％。退票張數及金額比率分別較1月略減0.01個百分點及0.03個百分點，主要是2月大戶退票略減所致，大戶即退票金額1億元以上。2月大戶僅1戶公司戶，退票金額為4.3億元。

2月公司戶退票張數占全體退票張數比重較1月減少3.01個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重較1月減少4.22個百分點，個人戶則為反向同幅度變動。

(工商 )