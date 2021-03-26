奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）因歌舞電影《樂來越愛你》獲獎肯定，但大多數影迷都是在她出演超級英雄電影《蜘蛛人：驚奇再起》女主角，對她留下深刻印象，但艾瑪史東個性低調不使用社群，因此私生活令人特別好奇：2019年底艾瑪史東男友Dave McCary曝光兩人訂婚消息，後來更傳出秘婚懷孕消息，近日被爆出她13日平安生子，但不透露任何小孩資訊，保密到底。

據外媒《Mirror》報導，國外知名娛樂網站TMZ透露，32歲女演員艾瑪史東和老公在13日迎來第一個愛的結晶，但除了知道艾瑪史東在洛杉磯生產外，其餘和小孩子相關的訊息都一切保密，外界都不清楚小孩性別或身高體重等，非常有艾瑪史東低調的風格。

艾瑪史東個性低調，鮮少在公開場合聊私生活，連訂婚喜訊都是老公在IG上PO照片，外界才知道這個好消息。(圖/ 摘自Dave McCary IG)(圖/ 摘自Dave McCary IG)

艾瑪史東在《蜘蛛人》系列電影和《樂來越愛你》爆紅後，無論接拍新作品或出席各大活動都受到關注，但對私生活保密到極點的她，和製作人老公訂婚喜訊，也是由男方PO出兩人合照，她戴著鑽戒甜笑的樣子才曝光。

過去艾瑪史東首訪時聊到結婚生子一事，她表示「10幾歲的時候，我從未想結婚和想生小孩」，但隨著年齡增長，對這件事有了不同看法，「我真的想結婚，想要自己的小孩」；而艾瑪史東悄悄升格當人母的消息曝光後，粉絲們都很替她感到開心。

(中時新聞網)