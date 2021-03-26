新莊區新仁醫院1979年完工後，雖領有使用執照，但類組不符，建築也不符合1986年後頒布的醫療法規，新北市長侯友宜上任後開啟改善老舊醫院計畫，新仁醫院花費1億多元購買隔壁民宅改善空間，26日副市長謝政達前往視察表示，將持續改善16家醫院，若有意拖延，將聯合公安稽查嚴格處辦。

副市長謝政達26日帶隊前往新仁醫院視察表示，老舊醫院普遍存有建築公安問題，如通道樓梯狹窄、逃生樓梯數量不足等，醫院內多為長期臥床仰賴呼吸器的病患，一旦發生不幸事故如火警、地震，容易導致重大傷亡。

謝政達說，新北市將17家醫院列為輔導改善對象，有11家遷址、3家原址改善、2家縮減規模為診所，其中，新莊區新仁醫院院方花費近1億元購買隔壁民宅改建，增加安全梯、病床電梯等設備，僅新增1病床提供服務，今年1月改善完竣。

新仁醫院總務室主任吳宗儐表示，為符合法令、提供患者更安全的環境，醫院花費3年時間購置隔壁5層樓民宅與原院連通，增設2個安全梯、病房電梯及1床急性病床，全院原先21床一般急性病床、36床呼吸照護病床，減少至僅22床一般急性病床，總耗資高達1億2千萬元。

衛生局長陳潤秋表示，新仁醫院1979年完工啟用，領有使用執照但類組不符，院方近年配合專案，啟動院內修繕工程，改善無障礙通道及每間病房獨立防火區劃，並新設無障礙安全梯及更換全院消防系統，已取得合法使用執照；後續將持續改善16家醫院，若未積極改善或有意拖延，將啟動公安聯合稽查，各面向檢視醫療院所公共安全嚴格處辦。

(中時 )