富邦悍將王牌投手索沙在21日比賽中不慎弄傷左膝，隔日球隊將他下放二軍，必須滿15天才能重新登錄一軍名單，投手教練吳俊良並不擔心先發投手不夠的問題，週日有可能拉上在二軍表現不錯的游霆崴先發。

在索沙因傷下二軍後，球隊緊急拉上邦威，目前富邦一軍先發投手有邦威、羅力、傑斯與陳仕朋，如何面臨下周單周5戰的挑戰，吳俊良表示，二軍那邊都有準備，另外投一休四可能也是可行的方法。

「索沙目前的狀況我還沒有follow到，可能就先休息，看15天後能不能上來。」吳俊良表示，索沙傷退後有去醫院檢查，但他還沒有收到回報結果，只聽到要多方面評估，富邦今天由傑斯先發，明天則要推出陳仕朋。

雖然少了一名強投，但吳俊良並不擔心先發投手戰力吃緊的問題，「OK啦！二軍那邊都有準備，隨時有人可以上來，像是游霆崴的狀況就很不錯。」

游霆崴今年並未被帶入開季一軍名單，先前在二軍出賽2場，第1場後援4局飆出7次三振、無失分，25日先發出賽，但僅投1局，被敲1安，投出2次三振、1保送、無失分，吳俊良就說：「因為就是有在準備，可能禮拜天上來。」

(中時 )