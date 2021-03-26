台新金控為促進社會大眾正視全球氣候變遷及極端氣候劇增議題，特地響應支持由世界自然基金會（WWF）發起的「Earth Hour地球一小時」全球性倡議行動，將與全球同步於27日晚間8:30～9:30自主關閉金控、內湖及建北三棟大樓的霓虹燈及跑馬燈，用關閉耗能燈具的實際行動表達支持，善盡環境永續發展的企業社會責任。

「Earth Hour地球一小時」活動於2007年由世界自然基金會（WWF）所發起，固定在每年3月最後一個周六，於各響應企業所在地的晚間8:30～9:30關燈一小時，藉以呼籲大眾珍惜能源、正視氣候變遷議題，並主動關注地球正面臨的挑戰。台新金控表示，該公司連續三年入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indexes, DJSI）「世界指數」與「新興市場指數」成分股，2020年更獲國際非營利組織CDP(Carbon Disclosure Project)企業環境管理績效之氣候變遷專案最高等級A List肯定。

台新金控指出，近年來該公司更積極透過建置太陽能發電系統、選用節能省電設備以及取得綠建築標章等致力達成節能目標，連續四年獲頒台北市政府環保局綠色採購績效卓越獎。同時順應綠色金融發展趨勢，亦積極推廣數位帳單及虛擬卡等數位金融服務與產品，降低紙張與能源的使用，將環保理念落實於業務推展，並持續透過ISO14001環境管理系統、ISO14064-1溫室氣體盤查系統及ISO50001能源管理系統強化管理，對於各項節能減碳行動和使用再生能源的投入更是不遺餘力。

台新金控強調，該公司除持續入選道瓊永續指數外，在MSCI對全世界優良ESG公司的表現評比中，將台新金控列為AA領先者等級，為台灣受評企業中最佳評級。另Vigeo Eiris 在2020年亦將台新金控評為新興市場表現最佳前100家公司。

台新金控並連年入選「台灣公司治理100指數」、「台灣高薪100指數」、「台灣永續指數」、「FTSE4Good 新興市場指數」成分公司，績優表現也獲英國標準協會(BSI)頒發永續傑出獎、台灣永續能源研究基金會頒發TOP50台灣永續企業獎肯定。台新金說明，這次響應加入「Earth Hour地球一小時」關燈活動，希望傳達並帶動周邊商家及住戶一同響應綠色行動，在平時就養成關閉不必要電源的習慣，將環境永續的意識深植於日常生活中，共同為地球永續善盡心力。

(工商 )