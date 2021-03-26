中共總書記習近平於3月22至25日視察福建。但大陸官媒在行程結束後，有別於此前對習近平福建行的統一報導，在26日補充報導了習近平於24日上午到福州武警第二機動總隊視察的新聞，並指出習近平在視察部隊時強調，要全面加強練兵備戰，堅持底線思維，聚焦備戰打仗。

央視報導，武警第二機動總隊是在深化國防和軍隊改革中所調整組建，駐地位於福州，近年來出色完成一系列急難險重任務。習近平對練兵備戰高度重視，他一下車就察看部隊訓練情況。

習近平訓勉部隊時強調，武警機動總隊是武警部隊機動作戰的重要力量，責任重大。要貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，抓好常態化疫情防控，全面加強練兵備戰、提高履行使命任務能力，奮力開創部隊建設新局面，以優異成績迎接中國共產黨建黨100周年。

習近平說，要堅持底線思維，加強任務統籌，完善方案預案，搞好力量預置，確保遇有任何情況都能夠快速有效應對，把擔負任務完成好。

武警第二機動總隊是以武警工兵防化支隊為主的駐地，戰時任務在於排爆、搜爆，及搭建戰時臨時橋樑等支援性任務，在方於3月進行的實戰化訓練裡，演練模擬了戰時化工廠遭到攻擊、化學物質洩漏如何應處。

(旺報 )