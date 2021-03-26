福原愛與江宏傑驚爆4年婚變，消息震驚中日台三地，日前更有台灣網友在PTT好奇發問福原愛在日本走紅程度，因為竟還有遊戲廠商為她出了桌球遊戲。其實早前來台生活20多年的日本命理師龍羽渡邊（渡邊裕美），就直言對像她這樣年紀的日本阿姨來說，福原愛就跟親戚家的孩子沒兩樣，如今福原愛爆出不倫風波，也讓她們覺得有點被背叛了。

有網友在PTT發文提問福原愛在日本走紅程度，文中提到「福原愛在台灣，名氣最多是奧運選手，一個日本來的台灣媳婦就這樣。可是剛剛逛ps版，發現竟然有廠商為了福原愛特地出一款桌球遊戲」，好奇福原愛在日本的人氣是否有到當初王建民在台灣颳起的「建仔旋風」？

自3歲就開始練球的福原愛，在日本人心目中是如國民女兒般的存在。(取自福原愛微博)

該PO文亦在PTT引發了熱烈討論，不少網友紛紛留言分享自身見解，「寫在教科書裡面，算人盡皆知」、「國民桌球少女」、「日本楚門」、「國民女兒」。

其實福原愛在日本人心目中的地位，從日本命理師龍羽渡邊談論福原愛與江宏傑的婚變風波就可窺知一二，她直言：「像對我這個年紀的日本阿姨來說，大概從小愛3歲開始就一直看著她了，不管她是打輸比賽哭哭啼啼的樣子，還是其他事情，我們是看著她長大的。」

龍羽渡邊更稱正是因為一路看福原愛長大，一直默默為福原愛加油打氣，因此對於福原愛爆出不倫戀風波，內心更是心痛，「我們一方面有點覺得被背叛，實際上又有種『我家小孩才不會做這種事』，這種想要包庇她的心情。」

日本知名YouTuber「三原JAPAN」4年多前也曾拍片討論日本桌球協會一度阻止福原愛嫁給江宏傑事件，他說福原愛從小就是一個愛哭的天才桌球少女，並深受愛戴長達20多年，對日本人來說，福原愛真的可以說是偶像一般的存在，觀眾也像是她父母般的這種感覺。

(中時新聞網)